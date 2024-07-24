Klima almak bir dert, taktırmak ayrı dert! Servisler bezdiriyor

Sıcak havalarda klima almak ile iş bitmiyor. Servisin gelmesi 10 günü geçiyor. Bazı teknik servisler hızlı gelmek için açıktan para talep ediyor. Şayet bir sitede oturuyorsanız yönetimin onayı gerekli. Ayrıca teknik servisten önce duvarın delinmesi ve elektrik kablolarının çekilmesi gerekiyor ve bunun gibi birçok prosedür vatandaşları isyan ettiriyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Yurt genelinde yüksek seyreden hava sıcaklıkları klima satışlarına yansıdı. Fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 40-50 artsa da satışlar rekora koşuyor. Ancak klima almak ile iş çözülmüyor. Montaj ustası, elektrikçisi ve site onayı derken işler içinden çıkılmaz bir hâl alıyor.

Servisin gelmesi en erken 10 günü buluyor. En büyük sıkıntılardan biri de klima montaj ustalarının yetersiz kalması. Bazı şirketler yeterli altyapıya sahip olmadığı için ürün montajında gecikme yaşanıyor. Genel olarak yaz aylarında klimaya talep olduğundan dolayı usta arayışı artıyor. Klima montaj ustaları da bu durumu bildikleri için, yüksek maaş talep ediyor.

USTA MAAŞLARI 45 BİNİ BULDU

Bugün birçok kariyer sitesinde yüksek maaşlı klima montaj ustası aranıyor. Ustaların maaşları; yol ve yemek ücretleri hariç, 35 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyor. Şayet klima montaj dâhil alındıysa, takılma süresi oldukça uzuyor. Ancak dışarıdan bu hizmeti veren firmalar da bulunuyor. Alınan klimanın dışarıdan takılması 5 bin lirayı buluyor. Bazı teknik servislerde ise montaj dâhil olsa bile açıktan para talep edildiği iddia ediliyor. Öyle ki klima alanlar montaj için 20 gün hatta bir ay beklemek mecburiyetinde kalıyor.

PROSEDÜRLER İSYAN ETTİRİYOR

Klimayı alıp eve hemen monte ettirmek pek mümkün değil. Şayet toplu konut ve bir sitede oturuyorsanız site yönetiminden onay alınması gerekiyor. Klimanın yanlış yere takılması yangın tehlikesi doğurduğundan projeye göre hareket etmek icap ediyor. Ayrıca kolon veya kiriş kesme-kırma durumları da yaşanabildiğinden klima montajlarına hassasiyetle bakılıyor. Bazı şirketler klimayı getirip monte etmeden önce, bütün prosedürlerin yerine getirilip getirilmediğine dikkat ediyor. Mesela ancak duvarın delindiği ve elektrik kablolarının çekildiği durumlarda montajın yapılabileceği ifade ediliyor. Yüksek katlı binalarda bazı klima montajlarının vinç yardımıyla yapılması gerekiyor. Bütün bunlar ekstra maliyetlere sebep oluyor.

KLİMA MONTAJLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER