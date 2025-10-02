Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Konutlar deprem uyarısı verecek

Konutlar deprem uyarısı verecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konutlar deprem uyarısı verecek
Deprem, Teknoloji, Güvenlik, TÜBİTAK, Konut, Sistem, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Multitek’in TÜBİTAK destekli Akıllı Diyafon sistemi, deprem erken uyarı sinyalini dairelere ve cep telefonlarına ileterek önceden önlem alınmasını sağlıyor. Sistem devreye girdiğinde gaz ve su vanaları kapanıyor, asansörler duruyor, kapılar açılıyor ve konum bilgisi otomatik iletiliyor.

Türkiye’nin yerli teknoloji şirketi Multitek, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği Akıllı Diyafonlar sayesinde deprem erken uyarı sinyalini hem dairelerdeki diyafonlara hem de konut sakinlerinin cep telefonlarına ulaştırarak depremi önceden haber veriyor. Sistem alarm verildiği anda gaz ve su vanaları otomatik kapanıyor, asansörler en yakın katta duruyor, apartman kapısı açılıyor. Aynı anda cep telefonlarının konum kaydı alınıyor ve depremde sevdiklerinizin nerede olduğunu, acil yardıma ihtiyaç duyup duymadığını mesajla bildiriyor. Multitek CEO’su Ece Demirkol, deprem erken uyarı uyumlu Akıllı Diyafon ürünlerinin Türkiye’nin deprem felaketi ile mücadelesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Yerli bir üretici ve AR-GE şirketi olarak dünyada ilk olan deprem erken uyarı sinyali ile uyumlu diyafonu geliştirdik. Ülkemiz kadar yurtdışından da talep gelmesini bekliyoruz’’ diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladıİki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası! Dini değerleri alet ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TESK AŞ, e-ticaret’e adım attı: Fahiş komisyon ücretlerine son  - EkonomiTESK AŞ, e-ticaret’e adım attı: Fahiş komisyon ücretlerine son vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladı - EkonomivMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladıHâlâ temel atılmadı! BYD’nin Manisa’daki fabrika alanında sessiz bekleyiş - EkonomiHâlâ temel atılmadı!Türkiye, ucuz internette 11’inci sırada  - EkonomiTürkiye, ucuz internette 11’inci sırada İstanbul’un enflasyonu %40,75: Zam şampiyonu eğitim  - Ekonomiİstanbul’un enflasyonu %40,75: Zam şampiyonu eğitim Marmarabirlik’ten ‘Yeni Döneme Güvenli Adım’ vurgusu - EkonomiMarmarabirlik’ten ‘Yeni Döneme Güvenli Adım’ vurgusu
Sonraki Haber Yükleniyor...