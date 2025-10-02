Konutlar deprem uyarısı verecek

Türkiye’nin yerli teknoloji şirketi Multitek, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği Akıllı Diyafonlar sayesinde deprem erken uyarı sinyalini hem dairelerdeki diyafonlara hem de konut sakinlerinin cep telefonlarına ulaştırarak depremi önceden haber veriyor. Sistem alarm verildiği anda gaz ve su vanaları otomatik kapanıyor, asansörler en yakın katta duruyor, apartman kapısı açılıyor. Aynı anda cep telefonlarının konum kaydı alınıyor ve depremde sevdiklerinizin nerede olduğunu, acil yardıma ihtiyaç duyup duymadığını mesajla bildiriyor. Multitek CEO’su Ece Demirkol, deprem erken uyarı uyumlu Akıllı Diyafon ürünlerinin Türkiye’nin deprem felaketi ile mücadelesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Yerli bir üretici ve AR-GE şirketi olarak dünyada ilk olan deprem erken uyarı sinyali ile uyumlu diyafonu geliştirdik. Ülkemiz kadar yurtdışından da talep gelmesini bekliyoruz’’ diye konuştu.