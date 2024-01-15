Köylerdeki turizmle 2 milyar $ gelecek!

15 Ocak 2024 05:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 05:53

Ormanların, küreselleşen dünyaya uyumu sağlanarak sürdürülebilir hâle getirilmesi amacıyla mevcutlara ek olarak bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hayata geçirilecek, bu alandaki çeşitlendirmeler ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) eliyle halkın sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının devamlı karşılanması ve ormanların nesilden nesle aktarılması amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. OGM, Türkiye’nin orman kaynaklarından verimli ve kaliteli şekilde yararlanması için başlattığı eylem planı ile çeşitli çalışmalara imza attı.

BU YIL 26 ALAN DAHA GELECEK

İlk defa 2017-2020 döneminde devreye alınan plan kapsamında 28 ekoturizm rotası halkın hizmetine sunuldu. 2021-2025 dönemini kapsayan eylem planı çerçevesinde ise 110 ekoturizm rotasının devreye alınması hedeflendi. Bugün itibarıyla sayısı 99’a ulaşan rotalara bu yıl 26 ekoturizm alanı daha eklenecek ve böylece söz konusu hedef aşılmış olacak. Bu alanlar; Adana, Çorum, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Düzce, Yalova, Çanakkale, Uşak, Elazığ, Eskişehir, Kahramanmaraş, Giresun, Tekirdağ, İzmir, Kastamonu, Sivas, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Kocaeli, Batman, Gümüşhane ve Karabük’te yer alacak.

Plan çerçevesinde 2028’e kadar ekoturizm alanlarının sayısının 200’e ulaştırılması planlanıyor.

54 KENTTE EKOTURİZM ALANI VAR

Türkiye’de Adana’dan Ankara’ya Balıkesir’den Çanakkale’ye, Elâzığ’dan Erzurum’a, Kahramanmaraş’tan İstanbul’a, Zonguldak’tan Muğla’ya, Konya’dan Şanlıurfa’ya kadar 54 ilde ekoturizm alanı bulunuyor. Doğa seyahatine dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm çeşidi olan ekoturizm, çevre dostu teknolojiler ve yerel kaynakların kullanımını gerektiriyor.

HEP BİRLİKTE BÜYÜME

Ekoturizm alanlarını planlarken güzergâhlara dâhil edilen orman köyleri turizm destinasyonları içinde yer alacak ve alan etrafındaki cazibe merkezleri etrafında yapılacak ekoturizm planlaması hem bu alanın hem de yerel halk ile orman köylüsünün kalkınmasına katkı sağlayacak. Eylem planının öngördüğü ekoturizm alanlarının tespiti, planlaması, uygulanması çalışmalarıyla orman parklarına entegre ekoturizm planlamasıyla mevcut alanların cazibesi artırılacak.

DÜNYADA DA TALEP ÇOK

Dünya genelinde 1998’de 45 milyon olan ekoturizm seyahati gerçekleştiren kişi sayısı, 2010’da 70 milyona ve 2023’te 95 milyona çıktı. Bu yıl 98 milyona ulaşacağı tahmin edilen ekoturizm seyahati yapan kişi sayısının 2030’da 125 milyona yükselmesi bekleniyor. Ekoturizm faaliyeti içerisinde Ürdün, Kosta Rika, Norveç, Peru, Avustralya, Yeni Zelanda, Nepal ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor.