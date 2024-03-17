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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten enflasyon ve yeni vergi açıklaması! Tarih verdi

Bakan Şimşek'ten enflasyon ve yeni vergi açıklaması! Tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten enflasyon ve yeni vergi açıklaması! Tarih verdi
Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinde, enflasyon oranlarındaki düşüşe ilişkin tarih de verdi. Bakan Şimşek, enflasyon için Haziran ayını işaret ederken vergi oranlarının da yükselmeyeceğini belirtti.

Merkez Bankası, kredi kartlarında nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yüzde 5'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında Merkez'in kararının ardından ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" diyen Şimşek, seçim arifesinde yapılacak spekülatif amaçlı yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

Kredi hacmindeki genişleme enflasyon hedefleri ile tutarlı bir hale geliyor.

ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdi. Amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek. Haziran'dan sonra baz etkisi ve para politikası ile enflasyon düşmeye başlayacak. 

VERGİ AÇIKLAMASI

İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer vergisi üst oranı  artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız.

2024 yılı geçiş yılı olduğu için biz bir belirsizlik bandı belirledik. 2025'ten itibaren ekonomi üzerinde deprem etkisi kalmayacak.

EYT uygulamasının etkisine rağmen biz bu seneden Maastricht kriterini tutturacağız.

"3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN..."

Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.

Enflasyon konusunda kafalar karışık. Mart ayın enflasyon rakamları açıklanacak. Mayısa kadar yükselmeye devam edecek. Yükselen yıllık, düşen aylık enflasyon. Peki, önemli olan önümüzdeki 12 aylık enflasyon değil mi? Geçmiş 12 aylık enflasyonun yatırım kararlarında etkisi yok. 

KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

KKM'de 29 haftadır kesintisiz şekilde azalma var. Buradan TL'ye geçiliyor. 

Bizim program çalışıyor. Ülkenin risk primi düşüyor. Cari açıkta daralma var. 

Türkiye'nin zayıf liradan bir kazancı yok. Çünkü Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu ekside. Aşırı zayıf lira, liranın değer kaybetmesi enflasyonisttir. Kur gittiği zaman reel sektörün bilançosu bozuluyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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