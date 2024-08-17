Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor

Çin ve Hindistan'dan geliyor, düğün yapacak olan çiftleri 900 bin lira yerine 30 bin lira ile masraftan kurtarıyor. Rağbet arttı, vatandaşın kurtarıcısı kuyumcuyu üzse de esnafın yüzünü güldürdü.

Altın hem düğünlerin olmazsa olmazı hem de yatırım yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Hem yastık altına atmak isteyenler hem de yakın zamanda düğünü olanlar yüksek fiyatlardan yakınırken, düğüncüler için'imitasyon' takılar kurtarıcı olarak ön plana çıkıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN GELİYOR

Altının gram fiyatı 2.500 liranın üzerine çıkınca istedikleri takıları alamayan çiftler, düğünlerini başka bahara ertelememek için Çin ve Hindistan'dan gelen imitasyon altına yöneldi.

900 BİN YERİNE 30 BİN TL

Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda 800-900 bin TL'ye satılan Urfa Akıtması, frenk bağı, burma bilezik, altın kemer, yüzük ve küpe takımlarını imitasyon olarak 20-30 bin TL'ye satışa sunuyor. Bakır, çelik ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılması ile elde edilen imitasyon takılar, kalitesine göre 2 yıl garantili olarak satılıyor.

2 YIL GARANTİLİ

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik Balıklıgöl platosunda yer alan çarşıda imitasyon altın satışı yapan esnaf Mesut Ceylan, "Birebir altın ile aynı görüntüde olan imitasyon altınlarımızı 2 yıl garantili olarak satışa sunuyoruz. Genellikle yeni evlenecek genç kızlarımız rağbet gösteriyor. En çok satışlarımızı düğün sezonunda yapıyoruz" dedi.

İMİTASYONA RAĞBET BÜYÜK

Esnaf Mehmet Acet ise "İmitasyon takılar satıyoruz. Madonna olsun, frenk bağı olsun, akıtma olsun, yöresel bilezikler olsun, bu tür takıların satışını yapıyoruz. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı imitasyon altına baya rağbet var" ifadelerini kullandı.