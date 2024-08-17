Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan&#039;dan geliyor, masraftan kurtarıyor

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin ve Hindistan'dan geliyor, düğün yapacak olan çiftleri 900 bin lira yerine 30 bin lira ile masraftan kurtarıyor. Rağbet arttı, vatandaşın kurtarıcısı kuyumcuyu üzse de esnafın yüzünü güldürdü.

Altın hem düğünlerin olmazsa olmazı hem de yatırım yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Hem yastık altına atmak isteyenler hem de yakın zamanda düğünü olanlar yüksek fiyatlardan yakınırken, düğüncüler için'imitasyon' takılar kurtarıcı olarak ön plana çıkıyor.

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor - 1. Resim

ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN GELİYOR

Altının gram fiyatı 2.500 liranın üzerine çıkınca istedikleri takıları alamayan çiftler, düğünlerini başka bahara ertelememek için Çin ve Hindistan'dan gelen imitasyon altına yöneldi.

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor - 2. Resim

900 BİN YERİNE 30 BİN TL

Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda 800-900 bin TL'ye satılan Urfa Akıtması, frenk bağı, burma bilezik, altın kemer, yüzük ve küpe takımlarını imitasyon olarak 20-30 bin TL'ye satışa sunuyor. Bakır, çelik ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna  batırılması ile elde edilen imitasyon takılar, kalitesine göre 2 yıl garantili olarak satılıyor.

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor - 3. Resim

2 YIL GARANTİLİ

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik Balıklıgöl platosunda yer alan çarşıda imitasyon altın satışı yapan esnaf Mesut Ceylan, "Birebir altın ile aynı görüntüde olan imitasyon altınlarımızı 2 yıl garantili olarak satışa sunuyoruz. Genellikle yeni evlenecek genç kızlarımız rağbet gösteriyor. En çok satışlarımızı düğün sezonunda yapıyoruz" dedi.

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor - 4. Resim

İMİTASYONA RAĞBET BÜYÜK

Esnaf Mehmet Acet ise "İmitasyon takılar satıyoruz. Madonna olsun, frenk bağı olsun, akıtma olsun, yöresel bilezikler olsun, bu tür takıların satışını yapıyoruz. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı imitasyon altına baya rağbet var" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ Başkanı Sungur, Marmara Depremi'nin 25. yılında açıklamalarda bulundu - EkonomiTOKİ Başkanı Sungur, Marmara Depremi'nin 25. yılında açıklamalarda bulundu"Yüzde 20 zam" iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Karahan'la ilgili haberlere yalanlama - EkonomiOrtalık karıştıran iddiaya açıklama geldiKarpuz Aydın'da 1 liranın altına düştü, bir taraf sevindi diğer taraf hayatının şokunu yaşadı - EkonomiKarpuzun fiyatı düştü, üretici tarlaya dokunmadıYeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları da incelenecek - EkonomiSosyal medya platformları da dahil edilecekBakan Uraloğlu, Temmuz ayı demiryolu yolcu istatistiklerini açıkladı! Türkiye'de kaç kişi demiryolunu kullanıyor? - EkonomiTürkiye'deki yolcu sayısı belli oldu!Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor! En yüksek kira getirisi bu şehirlerde - EkonomiEn yüksek kira getirisi bu şehirlerde
Sonraki Haber Yükleniyor...