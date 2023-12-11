Kuzey Boru ne zaman borsada işlem görecek? KBORU halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuzey Boru A.Ş. halka arzının detayları merak ediliyor. Şirketin halka arzının SPK tarafından onaylanmasının ardından vatandaşlar KBORU hissesi ne zaman borsada işlem görecek? merak etti. Peki, KBORU halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
Halka arz ile yakından ilgilenen binlerce vatandaşın gündeminde Kuzey Boru halka arzın ne zaman borsada işlem göreceği yer alıyor. Arama motorlarında ise Kuzey Boru ne zaman borsada işlem görecek? KBORU halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? sorularına yanıt aranıyor. Hisse ile ilgili detaylar ise haberimizde yer alıyor...
KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Kuzey Boru A.Ş. halka arzı 7-8 Aralık tarihinde halka arz oldu. Talep toplama işlemleri sona eren halka arzın 13-14 Aralık tarihinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
KBORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KBORU halka arzının halka arz sonuçları açıklandı.
KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Kuzey Boru halka arzında 7 lot (253.40 TL) hisse dağıtımı yapıldı.
KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kuzey Boru katılım endeksine uygundur.
KUZEY BORU HİSSE KODU NEDİR?
Halka arzın hisse kodu #KBORU olarak açıklandı.