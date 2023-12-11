11 Aralık 2023 09:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:20

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenen binlerce vatandaşın gündeminde Kuzey Boru halka arzın ne zaman borsada işlem göreceği yer alıyor. Arama motorlarında ise Kuzey Boru ne zaman borsada işlem görecek? KBORU halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? sorularına yanıt aranıyor. Hisse ile ilgili detaylar ise haberimizde yer alıyor...

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru A.Ş. halka arzı 7-8 Aralık tarihinde halka arz oldu. Talep toplama işlemleri sona eren halka arzın 13-14 Aralık tarihinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

KBORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KBORU halka arzının halka arz sonuçları açıklandı.

KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru halka arzında 7 lot (253.40 TL) hisse dağıtımı yapıldı.

KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzey Boru katılım endeksine uygundur.

KUZEY BORU HİSSE KODU NEDİR?

Halka arzın hisse kodu #KBORU olarak açıklandı.