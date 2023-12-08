8 Aralık 2023 14:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:29

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

SURGY halka arzının ne zaman borsada işlem göreceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu olurken vatandaşlar araştırmalara başladı. Halk arz alım - satım yapanların merak ettikleri arasında yer alan Surgery katılım endeksine uygun mu? Sur Yapı halka arzı kaç lot veriyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar...

SURGY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sur Yapı şirketinin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu duyuruldu.

SUR YAPI HİSSE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

7-8 Aralık tarih aralığında talep toplayacak olan Sur Yapı, talep toplama işlemlerinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.

SUR YAPI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SURGY, 45,000,000 lot veriyor.

SUR YAPI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla halka arz alınabilecek.

"KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL" NE DEMEK?

Halka arz ile ilgilenenler sıklıkla "katılım endeksine uygunluk" ifadesine denk geliyor. Katılım endeksine uygun değil ifadesi, halka arz olan şirketin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması demektir. Şirketin faiz işlemleri yapması, haram olan alanlarda iş yapması halinde hisse için "katılım endeksine uygun değil" ifadesi kullanılır. İslam'a uygun yatırım yapmak isteyen vatandaşlar katılım endeksine uygunluğu kontrol etmelidir.