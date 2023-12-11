Bugün halka arz var mı? 11-17 Aralık haftası hangi şirketler halka arz olacak? Halka arz takvimi 2023!

11 Aralık 2023 08:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün halka arz olacak hisseler araştırılıyor. Vatandaşlar son zamanlarda halka arzlar ile daha yakından ilgilenmeye başladı. Merak edilenler arasında ise bu hafta halka arz olacak şirketler yer aldı. Araştırılanlar arasında ise Bugün halka arz var mı? 11-17 Aralık haftası hangi şirketler halka arz olacak? soruları yer aldı.

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

11 Aralık haftasına girmemizle beraber vatandaşlar bu hafta halka arz var mı? sorusuna yanıt aradı.

11-17 Aralık haftasında halka arz olacak şirketler henüz duyurulmadı. En son SPK tarafından halka arzı onaylanan şirketler ise şöyle:

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

AVRUPAKENT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket 13-14-15 Aralık tarihinde halka arz olacak. Talep toplama işlemlerinin bitmesinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.

AVRUPAKENT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Avrupakent halka arzı katılım endeksine uygundur.