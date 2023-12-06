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Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!
Borsa

Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde katılım endeksine uygun hisseler yer aldı. Katılım endeksine uygun değil ifadesi, halka arz olan şirketin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması demektir. Peki, Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!

Katılım endeksine uygun hisseler araştırılıyor. Hisse alım- satım yapan vatandaşlar katılım endeksine uygun olan hisselerin listesini merak ederken Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi nedir? aramasını da yaptı. Şirketin faiz işlemleri yapması, haram olan alanlarda iş yapması halinde hisse için "katılım endeksine uygun değil" ifadesi kullanılır. Detaylar...

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NELER?

1    BINHO    1000 YATIRIMLAR HOL.
2    AVOD    A.V.O.D GIDA VE TARIM
3    ACSEL    ACIPAYAM SELULOZ
4    ADGYO    ADRA GMYO
5    AFYON    AFYON CIMENTO
6    AKCNS    AKCANSA
7    ATEKS    AKIN TEKSTIL
8    AKSGY    AKIS GMYO
9    AKSA    AKSA
10    AKSEN    AKSA ENERJI
11    ALBRK    ALBARAKA TURK
12    ALCTL    ALCATEL LUCENT TELETAS
13    ALKA    ALKIM KAGIT
14    ALKIM    ALKIM KIMYA
15    ASUZU    ANADOLU ISUZU
16    ANELE    ANEL ELEKTRIK
17    ARDYZ    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
18    ARENA    ARENA BILGISAYAR
19    ARZUM    ARZUM EV ALETLERI
20    ASGYO    ASCE GMYO
21    ASELS    ASELSAN
22    ATAGY    ATA GMYO
23    ATAKP    ATAKEY PATATES
24    ATATP    ATP YAZILIM
25    BNTAS    BANTAS AMBALAJ
26    BANVT    BANVIT
27    BARMA    BAREM AMBALAJ
28    BASGZ    BASKENT DOGALGAZ GMYO
29    BAYRK    BAYRAK TABAN SANAYI
30    BRKSN    BERKOSAN YALITIM
31    BEYAZ    BEYAZ FILO
32    BIMAS    BIM MAGAZALAR
33    BIOEN    BIOTREND CEVRE VE ENERJI
34    BRLSM    BIRLESIM MUHENDISLIK
35    BOBET    BOGAZICI BETON SANAYI
36    BORLS    BORLEASE OTOMOTIV
37    BURCE    BURCELIK
38    BURVA    BURCELIK VANA
39    BUCIM    BURSA CIMENTO
40    CATES    CATES ELEKTRIK
41    CLEBI    CELEBI
42    CELHA    CELIK HALAT
43    CEMAS    CEMAS DOKUM
44    CEMTS    CEMTAS
45    CMBTN    CIMBETON
46    COSMO    COSMOS YAT. HOLDING
47    CWENE    CW ENERJI
48    DAPGM    DAP GAYRIMENKUL
49    DARDL    DARDANEL
50    DGATE    DATAGATE BILGISAYAR
51    DESA    DESA DERI
52    DESPC    DESPEC BILGISAYAR
53    DITAS    DITAS DOGAN
54    DMRGD    DMR UNLU MAMULLER
55    DOFER    DOFER YAPI MALZEMELERI
56    DGNMO    DOGANLAR MOBILYA
57    ARASE    DOGU ARAS ENERJI
58    DOAS    DOGUS OTOMOTIV
59    DOGUB    DOGUSAN
60    EBEBK    EBEBEK MAGAZACILIK
61    EDATA    E-DATA TEKNOLOJI
62    EGGUB    EGE GUBRE
63    EGPRO    EGE PROFIL
64    EKOS    EKOS TEKNOLOJI
65    EKSUN    EKSUN GIDA
66    ELITE    ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
67    ENJSA    ENERJISA ENERJI
68    ERCB    ERCIYAS CELIK BORU
69    EREGL    EREGLI DEMIR CELIK
70    ERSU    ERSU GIDA
71    ESCOM    ESCORT TEKNOLOJI
72    TEZOL    EUROPAP TEZOL KAGIT
73    EYGYO    EYG GMYO
74    FADE    FADE GIDA
75    FMIZP    F-M IZMIT PISTON
76    FONET    FONET BILGI TEKNOLOJILERI
77    FORMT    FORMET METAL VE CAM

Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!
78    FRIGO    FRIGO PAK GIDA
79    FZLGY    FUZUL GMYO
80    GEDZA    GEDIZ AMBALAJ
81    GENTS    GENTAS
82    GEREL    GERSAN ELEKTRIK
83    GMTAS    GIMAT MAGAZACILIK
84    GESAN    GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
85    GOLTS    GOLTAS CIMENTO
86    GOODY    GOOD-YEAR
87    GRTRK    GRAINTURK TARIM
88    GUBRF    GUBRE FABRIK.
89    GRSEL    GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
90    HATSN    HATSAN GEMI
91    HKTM    HIDROPAR HAREKET KONTROL
92    HUBVC    HUB GIRISIM
93    HUNER    HUN YENILENEBILIR ENERJI
94    ICUGS    ICU GIRISIM
95    IDGYO    IDEALIST GMYO
96    IHEVA    IHLAS EV ALETLERI
97    IHLGM    IHLAS GAYRIMENKUL
98    IHGZT    IHLAS GAZETECILIK
99    IHYAY    IHLAS YAYIN HOLDING
100    INGRM    INGRAM BILISIM
101    INTEM    INTEMA
102    INVES    INVESTCO HOLDING
103    ISKPL    ISIK PLASTIK
104    IEYHO    ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
105    ISDMR    ISKENDERUN DEMIR CELIK
106    IZINV    IZ YATIRIM HOLDING
107    IZFAS    IZMIR FIRCA
108    JANTS    JANTSA JANT SANAYI
109    KFEIN    KAFEIN YAZILIM
110    KLKIM    KALEKIM KIMYEVI MADDELER
111    KLSER    KALESERAMIK
112    KRDMA    KARDEMIR (A)
113    KRDMB    KARDEMIR (B)
114    KRDMD    KARDEMIR (D)
115    KARSN    KARSAN OTOMOTIV
116    KRTEK    KARSU TEKSTIL
117    KARYE    KARTAL YEN. ENERJI
118    KTLEV    KATILIMEVIM TAS. FIN.
119    KATMR    KATMERCILER EKIPMAN
120    KAYSE    KAYSERI SEKER FABRIKASI
121    KRVGD    KERVAN GIDA
122    KZBGY    KIZILBUK GYO
123    KCAER    KOCAER CELIK
124    KNFRT    KONFRUT GIDA
125    KONTR    KONTROLMATIK TEKNOLOJI
126    KONYA    KONYA CIMENTO
127    KONKA    KONYA KAGIT
128    KGYO    KORAY GMYO
129    KRGYO    KORFEZ GMYO
130    KRPLS    KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
131    KOPOL    KOZA POLYESTER
132    KRSTL    KRISTAL KOLA
133    KRONT    KRON TEKNOLOJI
134    KUTPO    KUTAHYA PORSELEN
135    LINK    LINK BILGISAYAR
136    LOGO    LOGO YAZILIM
137    LKMNH    LOKMAN HEKIM SAGLIK
138    MAKTK    MAKINA TAKIM
139    MANAS    MANAS ENERJI YONETIMI
140    MTRKS    MATRIKS BILGI DAGITIM
141    MAVI    MAVI GIYIM
142    MEDTR    MEDITERA TIBBI MALZEME
143    MEGAP    MEGA POLIETILEN
144    MEKAG    MEKA BETON
145    MNDRS    MENDERES TEKSTIL
146    MERCN    MERCAN KIMYA
147    MERKO    MERKO GIDA
148    MHRGY    MHR GMYO
149    MIATK    MIA TEKNOLOJI
150    MIPAZ    MILPA
151    MPARK    MLP SAGLIK
152    MOBTL    MOBILTEL ILETISIM
153    MNDTR    MONDI TURKEY
154    EGEPO    NASMED EGEPOL
155    NTGAZ    NATURELGAZ
156    NETAS    NETAS TELEKOM.
157    NIBAS    NIGBAS NIGDE BETON
158    NUHCM    NUH CIMENTO
159    ODAS    ODAS ELEKTRIK
160    ONCSM    ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
161    ORGE    ORGE ENERJI ELEKTRIK
162    OYAKC    OYAK CIMENTO
163    OYLUM    OYLUM SINAI YATIRIMLAR

Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!
164    OZRDN    OZERDEN AMBALAJ
165    OZSUB    OZSU BALIK
166    PNLSN    PANELSAN CATI CEPHE
167    PARSN    PARSAN
168    PASEU    PASIFIK EURASIA LOJISTIK
169    PSGYO    PASIFIK GMYO
170    PCILT    PC ILETISIM MEDYA
171    PGSUS    PEGASUS
172    PEKGY    PEKER GMYO
173    PENGD    PENGUEN GIDA
174    PENTA    PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
175    PETUN    PINAR ET VE UN
176    PNSUT    PINAR SUT
177    PKART    PLASTIKKART
178    PLTUR    PLATFORM TURIZM
179    POLHO    POLISAN HOLDING
180    POLTK    POLITEKNIK METAL
181    RALYH    RAL YATIRIM HOLDING
182    RODRG    RODRIGO TEKSTIL
183    RUBNS    RUBENIS TEKSTIL
184    SAFKR    SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
185    SANEL    SANEL MUHENDISLIK
186    SANFM    SANIFOAM ENDUSTRI
187    SANKO    SANKO PAZARLAMA
188    SASA    SASA POLYESTER
189    SEKUR    SEKURO PLASTIK
190    SELEC    SELCUK ECZA DEPOSU
191    SELGD    SELCUK GIDA
192    SELVA    SELVA GIDA
193    SRVGY    SERVET GMYO
194    SILVR    SILVERLINE ENDUSTRI
195    SNGYO    SINPAS GMYO
196    SMRTG    SMART GUNES ENERJISI TEK.
197    SMART    SMARTIKS YAZILIM
198    SOKE    SOKE DEGIRMENCILIK
199    SONME    SONMEZ FILAMENT
200    SUNTK    SUN TEKSTIL
201    SUWEN    SUWEN TEKSTIL
202    TABGD    TAB GIDA 
203    TKFEN    TEKFEN HOLDING
204    TDGYO    TREND GMYO
205    TUKAS    TUKAS
206    TMSN    TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
207    TUPRS    TUPRAS
208    TUREX    TUREKS TURIZM TASIMACILIK
209    MARBL    TUREKS TURUNC MADENCILIK
210    THYAO    TURK HAVA YOLLARI
211    TRILC    TURK ILAC SERUM

Katılım endeksine uygun hisseler neler? 2023 katılım endeksine uygun olan halka arzlar listesi!
212    PRKAB    TURK PRYSMIAN KABLO
213    ULUSE    ULUSOY ELEKTRIK
214    ULUUN    ULUSOY UN SANAYI
215    USAK    USAK SERAMIK
216    VAKKO    VAKKO TEKSTIL
217    VBTYZ    VBT YAZILIM
218    VRGYO    VERA KONSEPT GMYO
219    VERUS    VERUSA HOLDING
220    VESTL    VESTEL
221    VESBE    VESTEL BEYAZ ESYA
222    YATAS    YATAS
223    YYLGD    YAYLA GIDA
224    YEOTK    YEO TEKNOLOJI ENERJI
225    YUNSA    YUNSA
226    ZEDUR    ZEDUR ENERJI
227    ZRGYO    ZIRAAT GMYO

"KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL" İFADESİ NEDİR?

Katılım endeksine uygun değil ifadesi, halka arz olan şirketin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması demektir. Şirketin faiz işlemleri yapması, haram olan alanlarda iş yapması halinde hisse için "katılım endeksine uygun değil" ifadesi kullanılır. İslam'a uygun yatırım yapmak isteyen vatandaşlar katılım endeksine uygunluğu kontrol edilmesi gerekenler arasındadır.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

Bu hafta halka arz olan şirketler şöyle:

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

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