Limonda fiyatı düşürecek hasat! Adana'da toplanmaya başladı

Marketlerde kilogram fiyatı 150 lirayı aşan limonun fi yatını düşürüp vatandaşı rahatlatacak hasat başladı. Adana’da bahçede 20 ile 40 lira arasında değişen fiyatlara hasat edilen limon, halde 50 liradan alıcı buldu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zirai don nedeniyle rekoltenin yüzde 40 düştüğünü belirterek “Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40’ı Adana’dan karşılanıyor. Bu sene zirai don nedeniyle limon çok etkilendi. Geçen yılda limon hasadına ağustos ayının ilk haftası başlamıştık, bu sene de aynısı oldu.

641 BİN TON LİMON REKOLTESİ

Adana’daki limonlar hasat olgunluğuna erişti. Geçen yıl 641 bin ton limon rekoltesi vardı, bu sene 380 bin ton limon bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ülke genelindeki depolarda 2 haftalık limon kaldığını, belirten Doğan “Fiyatlar o nedenle 150-170 lira arasında değişiyor. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, geçen sene Eylül’ün 17’si için kesim izni vermişti. Ancak biz o tarihi beklersek piyasada limon kalmaz. Şu anda limonun bahçede kilogram fi yatı boyutuna göre 20 ile 40 lira arasında satılıyor. Rekolte azlığı nedeniyle limon fi yatları bu sene çok düşmez, sezon boyunca bu rakamlarda kalır” dedi.