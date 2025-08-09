Tekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde üretimi yapılan ve aromasıyla dikkat çeken Kardinal üzümünün hasadı başladı. Hasada Mürefte Mahallesi Muhtarı Aykut Hayri Saraçoğlu da katıldı.

"PERAKENDE 100 LİRAYA SATIYORUZ"

Üretici Hasan Akgün, kuraklık nedeniyle verim ve kalite açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Kuraklık olduğu için sıkıntı çok fazla da memnun değiliz. Taneler irileşmiyor. Satışlar biraz durgun. Burada kilosunu perakende 100 liraya satıyoruz ama tüccarlar 50, 60 liraya almaya çalışıyor." dedi.

"BİZİ KURTARMIYOR"

Fiyatın kurtarmadığını belirten Akgün, "Tüketicinin sofrasına kaça gider bilmiyoruz ama bizden de 60 liradan almaya çalışıyorlar o da tabii bizi kurtarmıyor. Sofralara giden fiyat ortalama 100-150'yi buluyor" ifadelerini kullandı.