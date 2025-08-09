Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Tekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira...

Tekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Şarköy'de yetiştirilen meşhur Kardinal üzümünün hasadı başladı. Tarlada perakende olarak 100 liraya sattıklarını belirten üreticiler, tüccarların ürünü kendilerinden 50-60 liraya almaya çalıştıklarını ancak bu fiyatın kurtarmadığını söyledi. 

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde üretimi yapılan ve aromasıyla dikkat çeken Kardinal üzümünün hasadı başladı. Hasada Mürefte Mahallesi Muhtarı Aykut Hayri Saraçoğlu da katıldı.

Tekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira... - 1. Resim

"PERAKENDE 100 LİRAYA SATIYORUZ" 

Üretici Hasan Akgün, kuraklık nedeniyle verim ve kalite açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Kuraklık olduğu için sıkıntı çok fazla da memnun değiliz. Taneler irileşmiyor. Satışlar biraz durgun. Burada kilosunu perakende 100 liraya satıyoruz ama tüccarlar 50, 60 liraya almaya çalışıyor." dedi.

Tekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira... - 2. Resim

"BİZİ KURTARMIYOR" 

Fiyatın kurtarmadığını belirten Akgün, "Tüketicinin sofrasına kaça gider bilmiyoruz ama bizden de 60 liradan almaya çalışıyorlar o da tabii bizi kurtarmıyor. Sofralara giden fiyat ortalama 100-150'yi buluyor" ifadelerini kullandı. 

