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Lokantalar, bakkallar, berberler... hepsi Bakanlığın radarında: IBAN'ın önünü denetim söylentisi bile kesti

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Lokantalar, bakkallar, berberler... hepsi Bakanlığın radarında: IBAN&#039;ın önünü denetim söylentisi bile kesti

Ekonomi Haberleri

IBAN yoluyla ödeme alarak vergi kaybına neden olan esnafı yakın markaja alan Bakanlık, denetimlerini sıklaştırdı. Konu hakkında konuşan Mali Müşavir Bal, yapay zekanın hareketlerdeki tutara ve işlem sayısına dikkat edeceğini söyleyip denetim olacağı söylentisinin dahi IBAN'la ödemenin önünü kestiğini söyledi.

Ekonomide kayıtdışılıkla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Son dönemlerde lokanta, berber gibi küçük işletmeler müşteriden IBAN yoluyla ödeme almaya başlamıştı. 

Vergi kaybına neden olan bu usulsüz uygulamanın önünü almak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. 

HER BİR FİŞE 3 BİN 400 TL CEZA

Denetimlerine başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri; artık IBAN'a para alıp, karşılığında herhangi bir fatura yada fiş kesmeyen esnafa, her bir fiş karşılığında 3 bin 400 TL ceza kesiyor.

Günlerdir sahada esnaf esnaf gezerek denetimlerini gerçekleştiren ekipler, IBAN'la ödeme alıp fiş kesmeyenleri tek tek tespit ediyor.

YAKINLARININ HESAPLARI DA TAKİPTE

Her bir fiş ve faturayı yakın takibe alan Bakanlık, IBAN'a gelen her ödemenin karşılığında fiş kesilip kesilmediğini kontrol ediyor. Aynı zamanda işletme sahiplerinin yakınlarının da banka hesapları incelemede.

"'DENETİM' SÖYLENTİSİ BİLE YETTİ"

ATV Haber'e konuşan Mali Müşavir Murat Bal, "Devlet burada paranın izini sürecek. 3 bin 400 TL ceza kesilecek. Yapay zeka bu IBAN hareketlerindeki tutara ve işlem sayısına dikkat edecek. Eğer işlem miktarı ve tutarı şüpheli şekilde fazlaysa o zaman bu su akıllı süzgece takılacak. Denetimin olacağının söylentisi bir IBAN'ın bir kere yolunu kesti" diye konuştu.

Lokantalar, bakkallar, berberler... hepsi Bakanlığın radarında: IBAN'ın önünü denetim söylentisi bile kesti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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