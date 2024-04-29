IBAN’la alınan her ödeme için 3.400 TL para cezası verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN ile yapılan ödemelerdeki usulsüzlükleri önlemek amacıyla yeni bir adım attı. Müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ancak alışverişlerde fiş veya fatura düzenlemeyen işletmelere yönelik sıkı önlemler alındı. Bu kapsamda IBAN ile alınan ödemelerde fiş veya fatura kesmeyen işletmelere ciddi cezalar getirildi. IBAN'la ödeme almanın cezası ne kadar? İşte tüm detaylar şu şekilde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde artan IBAN ile alınan ödemeleri yakından incelemeye aldı. Bu incelemenin sonucunda IBAN üzerinden alınan ödemelerde fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik ciddi cezalar belirlendi. Müşterilerini IBAN ile ödemeye yönlendiren ve alışveriş karşılığında gelen ödemelerde belge düzenlemeyen işletmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kararlarıyla sarsıldı. Detaylar şu şekilde...

IBAN'LA ÖDEME ALMANIN CEZASI NE KADAR?

Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL ceza uygulanacak. Fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar, işletmelerin gelecekteki faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyecek boyutta.

Devleti vergi kaybına uğratan işletmeler vergi incelemesiyle karşı karşıya kalacaklar. Beyan dışı bırakılan hasılatlar nedeniyle işletmeler vergi kaybına yol açtıkları için ciddi cezalara maruz kalacaklar. Vergi incelemeleri sonucunda yapılan tespitlere göre, dönem matrahları takdir edilecek ve vergi cezaları uygulanacak.

FATURA KESMEMENİN CEZASI

İnceleme sürecinde işletmelerin ve işletmeyle ilişkili tüm hesapların IBAN yoluyla gelen transferleri detaylı olarak inceleniyor. Bu kapsamda işletme sahiplerinin yanı sıra, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi çeşitli veriler de inceleme sürecinde dikkate alınıyor.

Özellikle gerçek kazançlarını beyan dışı bırakan işletmeler ciddi bir denetim sürecine tabi tutuluyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları ise MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç unsurlarıyla ilişkilendirilerek inceleniyor.

Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili olarak IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu. Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasının yasalara aykırı olduğu vurgulanarak, işletmelere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.