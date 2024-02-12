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    • Maaş 50 bin lirayı aştı, meslek karaborsaya düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Maaş 50 bin lirayı aştı, meslek karaborsaya düştü
    İnşaat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İnşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı büyümeye devam ediyor. Sıvacıların, boyacıların ve kalıp ustalarının günlük yevmiyesi 2 bin TL'yi aşarken, işçilerin aylık ücretleri 50 bin lirayı buluyor.

    Birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de kalifiye eleman sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede hızla başlayan konut inşaatları nedeniyle personel bulma sorununu arttı.

    Bu dönemde inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi. Bu yüksek talep karşısında özellikle sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda ise usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşanıyor. 

    İnşaat sektöründeki personel sıkıntısı, projelerin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasını zorlaştırırken, gençlerin inşaat sektörüne ilgi göstermemesi sorunu daha da derinleştiriyor.

    VASIFSIZ ELEMAN BİLE KARABORSAYA DÜŞTÜ

    İzmir Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü. Yerlerine yeni bir iş gücü gelmedi, açık pozisyonlar ise büyüdü. Gençlerimize inşaat denildiğinde korku dolu gözlerle bakıyorlar. 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor" diye konuştu.

    AYLIK MAAŞLARI 50 BİN LİRAYI AŞIYOR

    TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü işçilik endeksinin yüzde 113,47 artış gösterdiğini söyleyen Olgun, "İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor. Günlük olarak bin 500 ila 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede" dedi.

    Kalifiye eleman eksikliğinin kendilerini zorladığını vurgulayan Olgun, "Müteahhitler inşaatlarda çalışacak eleman bulamıyor. 20 kişinin yaptığı işi 10 kişi yapmaya çalışıyor. İnşaatlar zamanında yetişemiyor. Bu durum hem müteahhitlerimize hem de vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İnşaat
    Haberler > Ekonomi > Maaş 50 bin lirayı aştı, meslek karaborsaya düştü
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