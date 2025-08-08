Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar

Emekliler temmuz ayında yüzde 16,67 zam almıştı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 16 bin 681 liraya yükseltilmişti. Emekli zammının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi.

EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

3 yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşı alanlar, maaşını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşını taşıyan emeklilere ödenen promosyon tutarları ise 27 bin liraya kadar çıkıyor.

EN DÜŞÜK ÖDEME KAMU BANKALARINDA

Şu an promosyon tutarı en düşük olan bankalar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası. 3 kamu bankası da 12 bin lira ödeme yapıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ

En yüksek promosyon ödemesi ise Yapı Kredi ve Deniz Bank'ta. Her iki bankada promosyon ödemesini 27 bin liraya kadar çıkarmış durumda.

Diğer bankaların en yüksek promosyon ödemeleri şöyle:

Garanti: 15 bin TL

Akbank: 15 bin TL

TEB: 21 bin TL

İş Bankası: 21 bin TL

Kuveyt Türk: 24 bin TL

Albaraka: 25 bin TL

ING : 25 bin TL

Türkiye Finans: 26 bin TL