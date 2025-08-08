Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar
Ekonomi Haberleri

Bankaların emekli müşterileri kazanmak için promosyon yarışı devam ediyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşını alma sözü veren emeklilere ödenen promosyon tutarı 27 bin TL'ye kadar çıktı. Peki en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte güncel tutarlar...

Emekliler temmuz ayında yüzde 16,67 zam almıştı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 16 bin 681 liraya yükseltilmişti. Emekli zammının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. 

EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI 

3 yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşı alanlar, maaşını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşını taşıyan emeklilere ödenen promosyon tutarları ise 27 bin liraya kadar çıkıyor. 

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar - 1. Resim

EN DÜŞÜK ÖDEME KAMU BANKALARINDA 

Şu an promosyon tutarı en düşük olan bankalar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası. 3 kamu bankası da 12 bin lira ödeme yapıyor. 

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar - 2. Resim

EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ 

En yüksek promosyon ödemesi ise Yapı Kredi ve Deniz Bank'ta. Her iki bankada promosyon ödemesini 27 bin liraya kadar çıkarmış durumda. 

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar - 3. Resim

Diğer bankaların en yüksek promosyon ödemeleri şöyle: 

Garanti: 15 bin TL

Akbank: 15 bin TL

TEB: 21 bin TL

İş Bankası: 21 bin  TL

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar - 4. Resim

Kuveyt Türk: 24 bin TL

Albaraka: 25 bin TL

ING : 25 bin  TL

Türkiye Finans: 26 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

