Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar
Bankaların emekli müşterileri kazanmak için promosyon yarışı devam ediyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşını alma sözü veren emeklilere ödenen promosyon tutarı 27 bin TL'ye kadar çıktı. Peki en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte güncel tutarlar...
Emekliler temmuz ayında yüzde 16,67 zam almıştı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 16 bin 681 liraya yükseltilmişti. Emekli zammının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi.
EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI
3 yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşı alanlar, maaşını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşını taşıyan emeklilere ödenen promosyon tutarları ise 27 bin liraya kadar çıkıyor.
EN DÜŞÜK ÖDEME KAMU BANKALARINDA
Şu an promosyon tutarı en düşük olan bankalar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası. 3 kamu bankası da 12 bin lira ödeme yapıyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ
En yüksek promosyon ödemesi ise Yapı Kredi ve Deniz Bank'ta. Her iki bankada promosyon ödemesini 27 bin liraya kadar çıkarmış durumda.
Diğer bankaların en yüksek promosyon ödemeleri şöyle:
Garanti: 15 bin TL
Akbank: 15 bin TL
TEB: 21 bin TL
İş Bankası: 21 bin TL
Kuveyt Türk: 24 bin TL
Albaraka: 25 bin TL
ING : 25 bin TL
Türkiye Finans: 26 bin TL