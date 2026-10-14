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Mağazanolsun, MAI ile dil bariyerini kaldırıyor: Yapay zekâ ile ev hanımları e-İhracat yapabilecek

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Mağazanolsun, MAI ile dil bariyerini kaldırıyor: Yapay zekâ ile ev hanımları e-İhracat yapabilecek
Başlık ResmiMağazanolsun, MAI ile dil bariyerini kaldırıyor: Yapay zekâ ile ev hanımları e-İhracat yapabilecek

Yapay zekâ ile birlikte e-ihracat’ın önündeki engeller kalkıyor. “AI ticaret” ile ihracat süreçleri dijitalleşirken daha önce uluslararası ticarete katılmakta zorlanan ev hanımlarından görme engelli girişimcilere dezavantajlı gruplar ürünlerini artık rahatlıkla dünya pazarlarına ulaştırabiliyor

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Ticaret Bakanlığı tarafından e-İhracat konsorsiyumu ünvanı alan Mağazanolsun da bu alanda girişimlere öncülük ediyor. Girişimciler, Mağazanolsun MAI’yi kullanarak dil bariyerine takılmadan iletişim kurabiliyor, sosyal medya kampanyası düzenleyebiliyor, pazaryeri görsel ve içerik üretimi de dahil pek çok özelliği aynı anda kullanarak e-İhracat’a başlayabiliyor.

Ev kadınları başta olmak üzere, emekliler, engelliler, dar gelirli çalışanlar, daha önce e-İhracat yapmayı deneyen ama başarısız olan üreticilere e-İhracat’ın kapılarını açtıklarını belirten Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, “Uzun AR-GE çalışmaları ve önemli yatırımlarla devreye aldığımız Mağazanolsun MAI sayesinde e-İhracat yapmak bir tık kadar kolaylaşacak. Girişimcilerimiz yapay zekânın onlara sağladığı imkânlarla kolay, etkili ve raporlanıp, takip edilebilir çerçevede satış yapabilecekler. ‘Dil bilmiyorum, pazarı tanımıyorum, sorulara cevap veremiyorum, ürünümü anlatamıyorum’ gibi şikâyetleri teknoloji ile sonlandırdık. Girişimcilerimiz gece uykudayken bile Mağazanolsun MAI onlar adına Felemenkçeden İngilizceye, Fransızcadan Boşnakçaya, Arnavutçadan Finceye kadar 45 dilde satış yapacak” dedi.

HOLLANDA İLE AVRUPA’YA GİRİŞ YAPTI

Mağazanolsun Dış İlişkiler Koordinatörü Zeynep Çil ise satıcıların ürünlerini artık Hollanda üzerinden Avrupa’ya ulaştırabileceğine dikkati çekerek, “Ocak 2027 itibarıyla Türkiye’den ürünlerimizi yurt dışındaki müşterilerimize yollamaya başlayacağız. Hollanda bizim için Avrupa’ya açılan kapımız olacak ve girişimciler ile tedarikçilerimiz avro gelirine kavuşacak. Ardından satıcılarımızı ABD pazarına açacağız. 10 yılda yeni nesil e-Ticaret ile tanıştırdığımız anneanne ve dedeleri e-İhracatçı yapıyor olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu noktada teknolojiyi rehber alarak, ama odağımızdan insanı hiç ayırmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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