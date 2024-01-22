'Makul kâra hiç kimse bir şey söylemiyor' diyen Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz

22 Ocak 2024 04:54 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 05:06

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ- Antalya’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modelinden üretim planlamasına, gıdada fahiş fiyattan tohuma kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı’nın açıklamaları özetle şöyle:

GENÇ VE KADINLARA DESTEKTE ÖNCELİK

Bir bölgede yeteri kadar işletme var, birisi geldi ve dedi ki “Ben yeni bir işletme kuracağım.” Ona izin vermeyeceğiz. Mevcut işletmelerin kapasitelerini yükseltmeyi hedefleyeceğiz. Bütün kaynakları onlara yönlendirmiş olacağız. Özellikle gençlere ve kadınlara ekstra desteklemeler olacak. Daha önce olmayan destekler. Temel destek büyükbaş hayvancılık için örneğin 1.000 lira. Onu cebine koydu. Diyelim ki genç bu üretici. O zaman çarpanı 1,5 olacak. Yani, 1,5 katını alacak. Kadınsa 0,50 daha çarpan eklenecek. Bunlar toplaya toplaya gidecek. Bir işletme, örneğin ari işletme olmak istedi. Onun çarpanı da 5 olsun diyelim, 5 bin. Her bir kriterin bir karşılığı olacak.

ÜRETİM PLANLAMASI EYLÜLDE BAŞLIYOR

Üretim planlamasıyla ilgili olarak önce yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuatlar oluştu. Şu anda bu sistem nasıl işleyecek diye kendi teşkilatımızı eğitiyoruz. Yüzlerce çeşit ürün var. Stratejik ürünlerden başlayarak bunların planlaması yapılacak. Sistem oturdukça bu halka genişletilecek ve yeni ürünler bunların içerisine dâhil edilecek. İlk etapta hububat ve yağlı tohumlar olacak. Hayvansal üretimin ise tamamını içerecek. Sübvansiyonlu krediler, TKDK destekleri, bizim desteklerimiz, hep bu üretim planlamasını destekler nitelikte olacak. Türkiye’nin tamamında başlayacak. Eylülden itibaren sistem uygulanmaya başlayacak.

‘KEYFÎ ZAM’ PROBLEM!

Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa çalışıyoruz. Maliyetin üzerine makul kâra hiç kimse bir şey söylemiyor. Önemli olan, maliyeti doğru hesaplayıp üzerine makul kâr koymak. Gelecekte olacağını varsaydığın ya da senin paşa gönlün öyle istediği için “Yüzde 20’de ben şu payını koyuyorum” deyip o fiyattan insanlara ürün sattığın andan itibaren başka bir problem oluşuyor. Ya da üretici üretti, tüccar aldı, tüccar da malın fiyatı fiyatlansın diye piyasaya azar azar veriyor. Bu da bir problem. Bunları yakaladığımız anda gerekeni yapıyoruz. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştırdık.