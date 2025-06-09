Maliyenin radarına temettü gelirleri girdi! 3,6 milyar liralık kâr payını beyan etmeyen 1.725 kişi belirlendi 

Maliye, 1.725 kişinin halka açık şirketlerden 3,6 milyar liralık kâr payı kazandıklarını ancak bunlar için vergi ödemediklerini tespit etti.

Çeşitli alanlarda gelir elde ettiği hâlde vergisini beyan etmeyenlerin peşine düşen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu defa da halka açık şirketlerden kâr payı (temettü) geliri elde edip vergi vermeyenleri radarına aldı.

3,6 MİLYAR LİRALIK KAR PAYI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan denetim çalışmasında, 1.725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kâr payı kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kâr payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi. Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kâr payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB’in, teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek “Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.