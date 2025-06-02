THYAO, BIMAS, TCELL, ENKAI, ULKER... İşte haziranda temettü ödeyecek şirketler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 07:28 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 07:29 - Güncelleme:

Borsa İstanbul’da haziran ayı temettü takvimine bakıldığında; aralarında Enka İnşaat, Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, BİM Mağazacılık, Turkcell ve Ülker Bisküvi gibi büyük hisselerinde de yer aldığı çok sayıda şirket kâr payı ödemesi yapacak. THYAO hisse başına net 2,93 TL temettü verecek. ULKER ise %6,50 temettü verimi ile dikkat çekiyor...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da haziran ayı başlarken, yatırımcıların dikkati bir yandan da temettü ödemelerine çevrildi. Haziran ayı temettü takvimine bakıldığında, BİST 30 endeksine dahil büyük şirketlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor. Haziran 2025 döneminde kesinleşmiş tarihlere göre temettü ödemesi yapacak şirketler ve hisse başına net temettü tutarları ise şöyle sıralanıyor: 2 HAZİRAN 2025 -Mercan Kimya Sanayi (MERCN): 0,04 TL -Maçkolik (MACKO): 0,47 TL 4 HAZİRAN 2025 -Trend GYO (TGGYO): 3,50 TL 11 HAZİRAN 2025 -Enka İnşaat (ENKAI): 0,27 TL 12 HAZİRAN 2025 -Lider Factoring (LIDER): 0,12 TL 16 HAZİRAN 2025 -Emlak Konut GYO (EKGYO): 0,40 TL -Türk Hava Yolları (THYAO): 2,93 TL -Merit Turizm (MERIT): 0,12 TL 18 HAZİRAN 2025 -BİM Mağazacılık (BIMAS): 3,40 TL -Bursa Çimento (BUCIM): 0,06 TL -Sümer Varlık Yönetim (SMRVA): 0,27 TL 19 HAZİRAN 2025 -Ülker Bisküvi (ULKER): 6,86 TL 20 HAZİRAN 2025 -Turkcell (TCELL): 1,55 TL -ATP Yazılım (ATATP): 0,59 TL 23 HAZİRAN 2025 -Ayen Enerji (AYEN): 0,21 TL -Ulusal Factoring (ULUFA): 0,25 TL 24 HAZİRAN 2025 -Şekerbank (SKBNK): 0,04 TL -Kuzey Boru (KBORU): 1,10 TL 25 HAZİRAN 2025 -Panora GYO (PAGYO): 0,80 TL -Atakey Patates (ATAKP): 0,47 TL -TAB Gıda (TABGD): 2,98 TL 30 HAZİRAN 2025 -Turcas Petrol (TRCAS): 0,67 TL İlgili Haber Dolar ve Euro haftaya nasıl başlıyor? Dikkatler mayıs enflasyonunda BÜYÜK HİSSELERDE TEMETTÜ VERİMİ Listeye bakıldığında haziran ayında 6 büyük şirket de temettü ödeyecek. Borsada son kapanış fiyatları dikkate alındığında bu şirketler ve temettü verimlilikleri ise şöyle sıralanıyor: Enka İnşaat: Temettü verimi %0,45

Temettü verimi %0,45 Türk Hava Yolları: Temettü verimi %1,07

Temettü verimi %1,07 Emlak Konut GYO: Temettü verimi %2,86

Temettü verimi %2,86 BİM Mağazacılık: Temettü verimi %0,71

Temettü verimi %0,71 Turkcell: Temettü verimi %1,63

Temettü verimi %1,63 Ülker Bisküvi: Temettü verimi %6,50

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl