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Haberler > Ekonomi > Mavi’de hedef milyar dolarlık şirket olmak! Pandemi yaradı, satılan ürün adedini katladı

Mavi’de hedef milyar dolarlık şirket olmak! Pandemi yaradı, satılan ürün adedini katladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mavi’de hedef milyar dolarlık şirket olmak! Pandemi yaradı, satılan ürün adedini katladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pandemiyle insanların daha rahat kıyafet tercih etmesi bazı firmaları rekabette öne çıkardı. Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz “Birkaç yıl önce 20-22 milyon adet ürün satıyorduk, geçen yıl 53 milyon adet ürün sattık. Pandemi Mavi’ye yaradı” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Geçen yıl konsolide gelirlerini enflasyon muhasebesine göre yüzde 25 artışla 26 milyar 293 milyon TL’ye, net kârını ise 1 milyar 757 milyon TL’ye yükselten Mavi, şirketi geleceğe taşıyacak Mavi NEXT stratejisiyle perakende, online, yeni lojistik sistemleri ve teknolojiye yatırım yapacak. “Hedefimiz milyar dolarlık bir şirket olma yolunda Mavi’nin büyüme potansiyellerini açığa çıkarmak ve dünyaca ünlü moda markaları ile birlikte şampiyonlar liginde yer almak” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Kuzey Amerika ve Almanya öncelikli olmak üzere globalde yeni hedefler hayata geçireceklerini, şirketin 3,7 milyar TL’lik nakit pozisyonu olduğunu açıkladı. Pandemiyle giyimin daha rahata döndüğünü anlatan Yavuz “Birkaç yıl önce 20-22 milyon adet ürün satıyorduk, geçen yıl 53 milyon adet ürün sattık. Pandemi Mavi’ye yaradı. Önemli bir rüzgâr esiyor arkamızdan. İçinden geçtiğimiz krizlerden de pandemiden de temeli insan, yönetimi ve finansı sağlam bir şirket olarak hep güçlenerek çıktık. Krediye, finansmana ulaşmanın zorlu olduğu günümüzde, kendi öz kaynaklarımızla geleceğe güvenle bakabiliyoruz” dedi.

HER GÜN 3.500 YENİ MÜŞTERİ

Her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefini 2023’te aşan şirket, 1,3 milyon yeni müşteri ile kendi rekorunu kırdı. Cüneyt Yavuz “CRM altyapımız Kartuş’a kayıtlı aktif müşteri sayımız 2023’te 7 milyona ulaştı. Her gün 3.500 kişiyi Mavi ailesine kattık. Yeni müşterilerimizin yüzde 70’i 35 yaş altı kişilerden oluşuyor” diye konuştu.

İKİ SANİYEDE BİR JEAN SATIYOR

Mavi, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla toplam 14 milyon jean sattı. Yavuz “Her iki saniyede bir jean satıyoruz. 37 ülkede 471 mağazamız var. Satışlarımızın yüzde 88’i Türkiye’den yüzde 12’si yurt dışı pazarlardan oluşuyor. 15 yeni mağaza açacak ve mevcut mağazalarımızın 10 tanesini büyüteceğiz. Mavi App sayesinde 7/24 açık 5,7 milyon dükkânımız var. Milyar dolarlık şirkete ve 100 milyon adet ürün satışına koşan Mavi için, moda markası olmak yetmiyor, veri şirketi olmak gerekiyor” bilgisini paylaştı.

ERKEKLER DE MODAYLA İLGİLİ

“Hazır giyim pazarının dinamizmi devam ediyor” diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: Bir yandan gençler geliyor, diğer yandan 45+, 55+ yaş gruplarının giyim alışverişinde eskisinden daha aktif olduğunu görüyoruz. Erkekler de artık kadınlar kadar modayla ilgili ve gardıroplarını sürekli yeniliyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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