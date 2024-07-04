MEMUR-SEN’den %19,31’lik zam değerlendirmesi: Bu rakamlar memuru zorlar

MEMUR-SEN’den %19,31’lik zam değerlendirmesi: Yüzde 1,64 enflasyon hissedilen ve beklenen rakam değil. Kirada yüzde 25’lik sınırın kalkması memuru tedirgin ediyor. Memur için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarı.

HABER MERKEZİ ANKARA - TÜİK tarafından dün açıklanan yüzde 1,64’lük haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 zam kesinleşirken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “1,64 oranındaki enflasyon, hissedilen değil, dolayısıyla beklenen rakam da değil. Hissedilen ile gerçek enflasyon arasında fark var” dedi. Aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de bulunduğu medya yöneticileriyle bir araya gelen Yalçın “Elektrik zamlarının 1 Temmuz itibarıyla yansıtılmış olması dolayısıyla enflasyonun baskılandığı gözüküyor. Bundan sonraki aylarda bu kendini gösterecektir. 6 aylık 24,73 enflasyon oluştu. Yılın ikinci 6 ayı için hakem kurulu kararıyla yüzde 10 zam öngörülmüştü. 8,46’lık bir enflasyon farkı oluştu. Bu durumda, 15 Temmuz itibarıyla memura da memur emeklisine de yüzde 19,31’lik bir zam yansıyacak” diye konuştu.

KİRALAR MEMURU ZORLUYOR

En düşük memur maaşının 30 bin 560’tan 36 bin 460 TL’ye ulaştığını söyleyen Yalçın “En düşük memur emeklisi maaşı ise 14 bin 760’tan 17 bin 585 TL’ye ulaşmış oldu. Memurun bu rakamlarla zorlanacağı ortada. Özellikle kira konusu, memurun en muzdarip olduğu konu. Çünkü büyük şehirler ve sahil şeritleri, memuru kiralar boyutuyla aşırı zorluyor. Yüzde 25 sınırının kalmış olması da memurda bir tedirginlik oluşturuyor çünkü o sınırın kalmasıyla beraber ‘bir anda kiraların yukarı doğru hareket edeceği’ gibi bir beklenti var. Bu, memuru daha çok tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı.

EN İYİ ZAM, PİYASA İSTİKRARI

Enflasyon diye bir sorun olmamasını ümit ettiklerini belirten Yalçın “Memur için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Öbür türlü, öngörülemez bir durum söz konusu. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki enflasyonla mücadelede başarılı olunur. Bu; Türkiye, kamu görevlileri ve milletimiz açısından son derece önemli” dedi.

DOĞRUDAN VERGİ TAHSİL EDİLMELİ

Hükûmetin aldığı ekonomik tedbirlerle ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti: Dolaylı vergi oranımız yüzde 67, doğrudan vergi oranımız yüzde 33. Bu, tam tersine dönmeli. Doğrudan vergiyi temin ederseniz, servetten vergi alırsanız, bu sizi doğru yere getirir. Sabit gelirlilerden dolaylı vergi ile, ÖTV ve KDV benzeri vergilerle tesis etmeye çalışırsanız bu, alt gelir grubu ile üst gelir grubu arasındaki makası açar. Orta gelir grubunu da ortadan kaldırır, bu da toplumlar açısından en büyük riski oluşturur. O yüzden ‘orta direk’ dediğimiz kısmı ayakta tutmak gerekiyor. Orta direği ayakta tutmanın yolu, gelir adaletini sağlamak ve vergiyi doğru-düzgün tahsil edebilmek. Devlet, bu konuda kararlı olmalı; Vergi afları gibi toplumu daha da huzursuz edecek şeylerden uzaklaşmalı, doğrudan vergiyi tahsil etmeli.

ÜCRET DENGESİ OLUŞTURULMALI

Kamu personel sisteminin yeniden ele alınması konusunda çalıştıklarını da anlatan Yalçın “Kamu personel sistemine ilişkin geniş bir çalıştay yaptık, raporlama süreci içerisindeyiz. Kamunun MR’ını çekerek ünvan, yetki, sorumluluk ve ücret dengesi boyutuyla o hiyerarşinin yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var” açıklamasını yaptı. 1’inci derecedeki memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanamamasıyla ilgili de Yalçın, şunları söyledi: Bu düzenleme, kamu personeli açısından çok reformist, çok kıymetli bir düzenleme ama yeterli olmamıştır. Gerekli kısımlarında da adımlar atılmalı diye devam ettik, toplu sözleşmede karar altına aldık, Cumhurbaşkanı’mız ‘1’inci dereceye de 3600 ek gösterge vereceğiz’ dedi. Bunu takip ediyoruz. 470 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN 177 LİRA

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 24,73 artış sağlandı. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.