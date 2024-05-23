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Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denilen metinde, enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı. En son mart ayında 500 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez, geçen ayın ardından bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. 

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE 

Merkez'in 2 aydır üst üste faizi sabit bırakmasının ardından bir daha faiz artışı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Karar metninde konu hakkında dikkat çeken bir ifade yer aldı. 

Merkez'in karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

FAİZ ARTIŞI İÇİN ENFLASYON VURGUSU 

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadeleriyle enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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