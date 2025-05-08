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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri 7 haftadır düşüyor! İşte kasadaki para

Merkez Bankası rezervleri 7 haftadır düşüyor! İşte kasadaki para

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 7 haftadır düşmeye devam ediyor. Rezervler 2 Mayıs haftasında 2,5 milyar dolar daha azaldı. Peki toplam rezervler ne kadar? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 845 MİLYON DOLAR AZALDI 

Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 7 haftadır düşüyor! İşte kasadaki para - 1. Resim

TOPLAM REZERVDE BÜYÜK DÜŞÜŞ 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
25.04.202581.80059.250141.051
02.05.202580.95557.577138.532
Kaynak: Anadolu Ajansı

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