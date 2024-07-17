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Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Türk lirası mevduatını destekleyecek adım geldi

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Merkez Bankası&#039;ndan faiz kararı! Türk lirası mevduatını destekleyecek adım geldi
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Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatını destekleyecek yeni faiz adımı geldi. Kur Korumalı Mevduat faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca yeni açılan KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılmayacağı belirtilirken, değişikliklerin 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçiş için ilave adımlar atmayı sürdürüyor. Buna yapılan son hamlede Merkez Bankası, KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Türk lirası mevduatını destekleyecek adım geldi - 1. Resim

FAİZ YÜZDE 70'E İNDİRİLDİ

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Türk lirası mevduatını destekleyecek adım geldi - 2. Resim

"EK GETİRİ" ÖDEMESİ YAPILMAYACAK

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor. 

Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Türk lirası mevduatını destekleyecek adım geldi - 3. Resim

TARİH BELLİ OLDU

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi. Değişiklikler, 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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