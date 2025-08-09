Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyonerler uyandı! Büyük servet göçünde 142 bin ultra zenginin adresleri belli oldu

Milyonerler, artan silahlı çatışmalar ve ticaret savaşları ile gözünü açtı. Binlerce servet sahibi, daha güvenli yatırım ortamları arayışını hızlandırdı. "Büyük servet göçü" olarak adlandırılan ultra zenginlerin göçü, Henley Private Wealth Migration Report 2025 tarafından sunuldu. Bu yıl yaklaşık 142 bin milyoner başka ülkelere taşınmayı planlıyor. Ayrıca rapor, Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde tersine bir eğilim yaşandığını ortaya koydu.

Dünya genelinde artan silahlı çatışmalar ve ticaret savaşları, milyonerlerin daha güvenli yatırım ortamları arayışını hızlandırdı.

Henley Private Wealth Migration Report 2025 verilerine göre, bu yıl yaklaşık 142 bin milyoner başka ülkelere taşınmayı planlıyor. Bu hareketlilik, “büyük servet göçü” olarak adlandırılıyor.

Milyonerler uyandı! Büyük servet göçünde 142 bin ultra zenginin adresleri belli oldu - 1. Resim

MİLYONERLER GÖZÜNÜ AÇTI, GÖÇ BAŞLADI

Montenegro, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malta gibi ülkeler, yüksek gelirli bireylerin yeni gözde adresleri arasında öne çıkıyor.

Özellikle Adriyatik Denizi ile Dinar Alpleri arasında yer alan Montenegro, son 10 yılda sınırları içindeki milyoner sayısını yüzde 124 artırarak dünyanın en hızlı büyüyen milyoner merkezlerinden biri oldu. Henley & Partners’ın verilerine göre ülkede şu anda 2.800 milyoner bulunuyor.

Henley & Partners Özel Müşteriler Küresel Başkanı Dominic Volek, Montenegro’nun düşük vergi oranları, miras ve bağış vergisinin olmaması, lüks gayrimenkul seçenekleri ve Akdeniz hayat tarzı ile öne çıktığını belirtti. Ülkenin eski yatırım yoluyla vatandaşlık programı da bu ilgiyi artıran faktörler arasında yer aldı.

Milyonerler uyandı! Büyük servet göçünde 142 bin ultra zenginin adresleri belli oldu - 2. Resim

ADRESLER BELLİ OLUYOR

Rapor, önümüzdeki yıl milyoner göçünün daha da artacağını öngörüyor. 2026’da yaklaşık 165 bin milyonerin ülke değiştirmesi bekleniyor. Volek, küresel ölçekte siyasi istikrarsızlık, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel parçalanmanın, servet sahibi bireylerin siyasi riski daha fazla dikkate almalarına yol açtığını vurguladı.

BAE, siyasi istikrarı, iş dostu ortamı ve “Altın Vize” programı sayesinde bu yıl 9 bin 800 milyoner çekerek en fazla varlıklı göçmen kazanan ülke olacak.

BATI AVRUPA'DAN SERVET ÇIKIŞI

Rapor, Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde tersine bir eğilim yaşandığını ortaya koyuyor. Bu yıl, son 10 yılın ardından ilk kez bir Avrupa ülkesi milyoner göçünde başı çekti. Birleşik Krallık, 2025’te 16.500 milyonerin ayrılmasıyla listenin zirvesinde yer aldı. Bu göç, ülkenin milyoner nüfusunda son 10 yılda yüzde 9’luk bir düşüşe neden oldu. Brexit sonrası belirsizlik, siyasi istikrarsızlık ve vergi düzenlemeleri bu duruma gerekçe olarak gösteriliyor.

Milyonerler uyandı! Büyük servet göçünde 142 bin ultra zenginin adresleri belli oldu - 3. Resim

Henley & Partners CEO’su Juerg Steffen, İngiltere’nin hâlâ birçok varlıklı birey için cazip olduğunu ancak göç edenleri dengeleyecek yeni giriş programlarının bulunmamasının servet dengesini bozduğunu ifade etti.

Fransa, İspanya ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer endişeler var. Volek, 2023-2024 döneminde Alman milyonerlerin alternatif oturum ve vatandaşlık başvurularında yüzde 114 artış yaşandığını, bunun Avrupa’nın varlıklı kesimi arasında güven kaybının göstergesi olduğunu belirtti.

