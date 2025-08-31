Mobilya sektöründe hedef dünyada ilk 10! Tasarım şampiyonlarına 1 milyon TL'ye yakın ödül

Türkiye mobilya sektöründe yeni fikirlerin ve ilham verici bakış açılarının buluşma noktası olan 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması, 24 Eylül 2025’te ATO Congresium / Ankara’da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Bu yıl 1.000’nin üzerinde başvuru arasından öne çıkan tasarımlar; ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar kategorilerinde sergilenecek.

İlkokuldan üniversiteye farklı yaş gruplarının yanı sıra profesyonel tasarımcıların da yarıştığı etkinlik, genç yeteneklerin projelerini sektöre tanıtmasına olanak sağlayacak. Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, TİM iş birliği ve OMKO organizatörlüğüyle hayata geçirilen yarışmada “Design for Export” yaklaşımı bu yıl da merkezde olacak.

Kazanan tasarımlara toplamda 977.500 TL ödül dağıtılacak ve 38 farklı kategoride dereceye girenler açıklanacak. Dereceye giren tasarımcılar devlet desteğiyle İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde eğitim alma şansına erişecek. Mobilya sektöründe inovasyonun ve sürdürülebilir tasarım anlayışının öne çıkarılacağı ödül töreninde, gün boyu devam edecek etkinlikler ve uzman isimlerin söyleşileriyle katılımcılara ilham veren bir atmosfer sunulacak.

"KÜRESEL PAZAR PAYIMIZI %2'LERE GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPIMIZ ÇIKARDI"

Türkiye'nin net ihracatçı sektörlerinden biri olan mobilya alanında rekabetçiliğini artırmak üzere düzenlenen yarışmanın gençlerin ilham verici potansiyelini keşfetmek için etkin bir araç olduğunu belirten OMKO Başkanı Tahsin Ata şunları söyledi:

Son 10 yılda mobilya alanında dünyada en büyük atılım gerçekleştiren ülkelerden biri olan Türkiye’nin, bu dönemde dünya mobilya ihracatındaki payını yüzde 0,3’ten yüzde 2’ye çıkarabilmesindeki ana etken güçlü üretim altyapısı oldu. Ancak bundan sonraki süreçte aynı ivmeyi sürdürebilmemizin ve pazar payımızı artırabilmemizin yolu özgün tasarımlardan ve güçlü şekilde markalaşmadan geçiyor. Bu yarışma da gençlerimizin oluşturucu potansiyelini ortaya çıkarırken mobilya sektörünün küresel ölçekte rekabetçiliğini de destekleyen stratejik bir platform niteliği taşıyor. Eğitime verilen devlet desteği sayesinde bugüne kadar yaklaşık 300 tasarımcımız yurt dışında deneyim kazanma fırsatı elde etti. Tasarım konusunda iyi bir altyapıya sahip olan yetenekli gençlerin, Türkiye genelinde sayısı 300 bini aşan istihdam ordumuza katılması sektörümüzün ufkunu açacak. Her ay 1 milyar doların üzerinde üretim yapan sektörümüz, yenilikçi tasarımlarla arzu edilen katma değer artışına ulaştığında Türkiye, mobilya alanında dünyada ilk 10’da olacak. Bu yıl yurt dışı eğitime hak kazanan gençlerin de edindikleri bilgi ve birikimle, önümüzdeki dönemde mobilya ihracatımıza değerli katkılar sunacaklarına inanıyoruz.

"YENİ TASARIMLARLA ASYA VE AMERİKA GİBİ UZAK PAZARLARA AÇILMAK İSTİYORUZ"

300 milyar dolara yaklaşan dünya mobilya ihracat pazarında Türkiye’nin küresel pazar payını yükseltebilmesi için yeni pazarlara ve tüketici profillerine ulaşabilmesi gerektiğini ifade eden OMKO Başkanı Tahsin Ata şunları söyledi: