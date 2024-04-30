Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Murathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruz

Murathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, kritik altyapı projeleri, havalimanları, demiryolu projelerinin ilgilerini çektiklerini belirterek, yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmek istediklerini söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -  Romanya’da Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin boru indirme töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalyoncu, söz konusu projesinin AB tarafından yürütüldüğünü belirterek “Kendimizi AB’de akredite etmiş sayıyoruz. Avrupa’da yapılacak bütün işlere talip olduğumuzu burada bildirmiş oluyoruz. Ayrıca, şu anda Katar’da takip ettiğimiz çok büyük, milyar doların üzerinde bir gaz projesi var. Silivri’de yaptığımıza çok benzer bir proje. Romanya’da ihaleye çıkmaya hazır olan iki tane doğalgaz çevrim santrali var. Onlarla da ilgileniyoruz. Bu konuda da İspanya’da bir şirketle iş birliğinde bulunmayı düşünüyoruz. Cezayir’de de takip ettiğimiz bir demiryolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz. Ukrayna’da takip ettiğimiz bir demiryolu projesi bulunuyor. Savaş bittiğinde orada bulunmak da bizim niyetlerimizden bir tanesi. Şu anda Kalyon İnşaat’ın dört ülkede faaliyeti var. Türkiye, İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da projelerimiz bulunuyor. Yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmek istiyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sağlıkçılar çetesi! Yüzde 20 komisyonla yenidoğan vurgunu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD bankası Citi'den dolara karşı TL tavsiyesi - EkonomiDolara karşı TL'yi önerdilerBakan Şimşek'ten 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefi: Türkiye dünyanın en büyük 4'üncü turizm destinasyonu oldu - Ekonomi60 milyar dolar kapıda!Borsa kanatlandı, dolar çakıldı! Piyasada büyük coşku | 29 Nisan piyasa kapanış - EkonomiBorsa kanatlandı, dolar çakıldıTHY'nin yeni hedefi yerli üretim: Airbus ve Rolls-Royce ile 20 milyar dolarlık uçak bileşenleri anlaşması! - Ekonomi20 milyar dolarlık anlaşma tamam!Borsa İstanbul tarihinde ilk! 10 bin puanı gördü - EkonomiBorsa İstanbul'dan tarihi rekorAgora Fintech Fuarı'ndan özel açıklamalar: Türkiye’yi dünyada Fintech üssü yapmak için çalışıyoruz - EkonomiAgora Fintech Fuarı'ndan özel açıklamalar: Türkiye’yi dünyada Fintech üssü yapmak için çalışıyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...