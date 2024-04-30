Murathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruz

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, kritik altyapı projeleri, havalimanları, demiryolu projelerinin ilgilerini çektiklerini belirterek, yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmek istediklerini söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Romanya’da Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin boru indirme töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalyoncu, söz konusu projesinin AB tarafından yürütüldüğünü belirterek “Kendimizi AB’de akredite etmiş sayıyoruz. Avrupa’da yapılacak bütün işlere talip olduğumuzu burada bildirmiş oluyoruz. Ayrıca, şu anda Katar’da takip ettiğimiz çok büyük, milyar doların üzerinde bir gaz projesi var. Silivri’de yaptığımıza çok benzer bir proje. Romanya’da ihaleye çıkmaya hazır olan iki tane doğalgaz çevrim santrali var. Onlarla da ilgileniyoruz. Bu konuda da İspanya’da bir şirketle iş birliğinde bulunmayı düşünüyoruz. Cezayir’de de takip ettiğimiz bir demiryolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz. Ukrayna’da takip ettiğimiz bir demiryolu projesi bulunuyor. Savaş bittiğinde orada bulunmak da bizim niyetlerimizden bir tanesi. Şu anda Kalyon İnşaat’ın dört ülkede faaliyeti var. Türkiye, İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da projelerimiz bulunuyor. Yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmek istiyoruz” dedi.