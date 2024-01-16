Müteahhitler 'eğitim reformu' istiyor, inşaatta maaşlar 150 bin liraya çıktı!

16 Ocak 2024 06:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 06:57

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, sektörün 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilendiği, ara eleman sıkıntısının ise iyice derinleştiği belirtildi. Raporda, inşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi ‘mavi yaka’ olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi.

SİSTEM ÜNİVERSİTEYE YÖNLENDİRİYOR

Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi: TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu problemin çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir. Raporda, sektörün 1972 yılından itibaren ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 proje ve 501 milyar 878 milyon dolarla rekor düzeye ulaştığı da anımsatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA 10 MİLYAR $’LIK POTANSİYEL

Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerin gelişimi çerçevesinde, bu ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiğinin aktarıldığı raporda “Basra Körfezi’nden Türkiye’ye kara ve demir yolu ağı ile ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önümüzdeki süreçte inşaat sektörümüzün yurt dışı faaliyetleri açısından büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.