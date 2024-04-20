Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı

Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 nisan arasında satacağı ürünlerde yapacağı özel indirimleri duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 Nisan tarihleri arasında satacağı özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

20-26 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünlerin listesi paylaşıldı. 20-26 Nisan arasında kıyma, sucuk, mercimek, bulgur, pirinç, nohut, sosis ve peynir gibi ürünlerde bir çok indirim yer alıyor.

Güncel indirimli ürünler kataloğu;

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in çocuklara özel indirimleri: