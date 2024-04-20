Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 nisan arasında satacağı ürünlerde yapacağı özel indirimleri duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 Nisan tarihleri arasında satacağı özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
20-26 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünlerin listesi paylaşıldı. 20-26 Nisan arasında kıyma, sucuk, mercimek, bulgur, pirinç, nohut, sosis ve peynir gibi ürünlerde bir çok indirim yer alıyor.
Güncel indirimli ürünler kataloğu;
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in çocuklara özel indirimleri:
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi