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Haberler > Ekonomi > Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market&#039;te nisan ayı indirimleri başladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 nisan arasında satacağı ürünlerde yapacağı özel indirimleri duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-26 Nisan tarihleri arasında satacağı özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

20-26 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünlerin listesi paylaşıldı. 20-26 Nisan arasında kıyma, sucuk, mercimek, bulgur, pirinç, nohut, sosis ve peynir gibi ürünlerde bir çok indirim yer alıyor. 

Güncel indirimli ürünler kataloğu;

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 1. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 2. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 3. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 4. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 5. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 6. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 7. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 8. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 9. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 10. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 11. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 12. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 13. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 14. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 15. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 16. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 17. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 18. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 19. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 20. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 21. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 22. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 23. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 24. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 25. Resim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in çocuklara özel indirimleri:

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 26. ResimMutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 27. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 28. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 29. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 30. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 31. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 32. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 33. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 34. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 35. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 36. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 37. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 38. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 39. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 40. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 41. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 42. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 43. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 44. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 45. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 46. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 47. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 48. Resim

Mutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı - 49. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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