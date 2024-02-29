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    Nakliye fiyatları vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber
    - Güncelleme:
    Nakliye fiyatları vatandaşı &#039;taşınmaktan&#039; vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor
    Kira, Nakliye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / TGRT Haber

    Fahiş kiralarla yarışan ev taşıma ücretleri vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi. Yapılan bir araştırmada özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayanların son 1 yıldır taşıma oranlarının yüzde 50'ye düştüğü görüldü. Evden eve taşıma fiyatlarında yüzde 25-30 arası artış kaydedilirken, taşıma fiyatları 1+0 daireler için 4 bin TL, 1+1 ev taşıma fiyatlarında 7 bin TL, 2+1 dairelerde ise 9 bin TL oldu.

    Fahiş kira, özellikle metropollerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Fahiş kirayla yarışan kalemlerden bir diğeri ise evden eve taşıma oldu. 

    Ev taşıma eşyalara, konuma ve taşınan kata göre değişiyor ancak zamlar ev taşıma rahatlığını sıfıra indirdi. Yapılan araştırmalarda özellikle İstanbul'un Avrupa Yakasında iç taşınmanın yaşanmadığının altı çizildi. En büyük nedeni ise taşıma ücretlerine yapılan yüzde 30'luk zam oldu. Bazı vatandaşlar taşınmanın kiraları geçtiğinin altını çizdi. Günaydın Türkiye programında, Cem Küçük ve TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ev taşıma oranları ve zamlar hakkında konuştu. 

    Nakliye fiyatları vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor - 1. Resim

    AVRUPA YAKASI'NDA YAŞAYANLAR TAŞINMIYOR!

    Boğaz İçi Elektriğin yayınladığı verilere göre; konutundaki kiraların artışıyla beraber İstanbul Avrupa Yakasına taşınma oranında ciddi bir düşüş yaşandı.

    TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, veriler hakkında "Avrupa Yakası içinde ve dışarıdan gelen taşınma oranındaki düşüklüğü Boğaziçi Elektrik Kurumu yayınladı. Veriler özellikle faturalar üzerinden baz alındı. Bu veriler kapsamında Avrupa'da yaşanan taşınma oranı özellikle konutlardaki hem kira hem de ev alma fiyatlarındaki fahiş artışların etkili olduğunun altı çizildi. Ötesi ev taşıma fiyatları da çok ciddi oranda yükseldi" dedi.  

    Nakliye fiyatları vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor - 2. Resim

    FİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

    Evden eve taşıma fiyatlarında yüzde 25-30 arası arttı.

    Taşıma fiyatları ev içindeki metre kareye göre de değişiyor. Evden eve taşıma da 1+0 daireler için 4 bin TL, 1+1 ev taşıma fiyatlarında 7 bin TL, 2+1 dairelerde ise 9 bin TL oldu. Bunlarla beraber asansörlü taşıma ve konum da dahil oldu. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: TGRT Haber
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