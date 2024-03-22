Nordex Group yatırımını artırıyor, Türk rüzgârına 1 milyar avro

İspanya ve Almanya ortaklığındaki Nordex Group, Türkiye’nin rüzgârına 1 milyar avroluk yatırım yapacak. Nordex CEO’su José Luis Blanco “Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu rüzgâr enerjisi santrali kulesinin yarısını Türkiye’de üretiyoruz. Türkiye’deki sektör, devletin de desteklemesiyle kısa sürede gelişti. Bu bir başarı öyküsüdür” dedi.

İspanya ve Almanya ortaklığındaki çok uluslu şirket Nordex’in CEO’su José Luis Blanco, Türkiye’de karasal rüzgâr santrali yatırımlarını artıracaklarını belirtti. Blanco, Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği WindEurope tarafından organize edilen Nordex’in rüzgâr santrali kanat üretimi fabrika ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin genç nüfusu ve yüz ölçümü büyüklüğüyle rüzgâr enerjisi sektöründe kilit ülkelerin başında geldiğini, tedarik zincirinin geliştirilmesi ve Asya piyasasına alternatif olmada daha öncü rol alacağını söyledi.

TRENDLERİ KOLAYCA UYGULUYOR

Blanco “Türkiye, bu alanda benzersiz regülasyonlar gerçekleştirdi, teşvikler sağladı. Bu regülasyonlar hem yatırımcının imkânlarını artırmasına yardımcı oldu hem de iç piyasada üretim için genç ve yetenekli insan gücünün sisteme dâhil edilmesini mümkün kıldı. Bunun yanında her geçen gün ülkenin rüzgâr enerjisi kurulu gücünde artış yaşandı. Elektrik üretiminde rüzgârın payı arttı. Türkiye her alanda dünyadaki trendleri kolayca adapte edebilen bir sanayi ülkesi. Nüfusu genç ve eğitimli, bu kolay bulunan bir özellik değil. Rüzgâr sektörü için gerekli elemanlarla, bankalar ve kurumlar arasında da ekosistem başarılı” diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PİYASA

Türkiye’nin başarılı rüzgâr hikâyesinde payı olan çalışanlarıyla gurur duyduklarını dile getiren José Luis Blanco “Türkiye’deki rüzgâr enerjisi sektörü genel olarak devletin de oluşturduğu destekleyici politikalarla kısa sürede gelişti. Bu güzel bir başarı öyküsüdür. Türkiye’de karasal rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarını artıracağız. Önümüzdeki yıl Türkiye’de 1 gigawatt’lık rüzgâr santrali kurulumuyla 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.