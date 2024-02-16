Ons 2 bin doların üzerinde! Altında yükseliş nereye kadar?

Altında son dakika… ABD verilerinin etkisiyle son iki ayın en düşük seviyelerine çekilen ons altın, yeniden 2000 doların üzerine çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları ise daha az hasar görerek 2067 TL seviyelerinden haftanın son işlem gününe başlıyor. Analistler, “Ana senaryoda FED, faiz indirimlerine bu yıl bir şekilde başlayacak. Dolayısıyla altında düşüşler alım fırsatı oldu. Mevcut şartlarda ons tarafında 1985-1975 dolar bandı dip olarak izlenmeli. Ancak kısa vadeli bu tepkinin anlamlı bir yükselişe dönüşmesi için daha fazla destekleyici verinin görünmesi gerekiyor” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında oldukça hareketli bir hafta geride kalıyor. Son dönemde ons altın, FED’in faiz indiriminin zamanlamasına dair değişen beklentilerle yön bulmaya çalışıyor. Bu hafta 1985 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyelerini gören ons altın, tekrar psikolojik 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Dün açıklanan perakende satışlar verisinin %-0,6 ile negatif bölgede kalması ve “güvercin FED” öngörülerini desteklemesi altın fiyatlarına yaradı.

16 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Ons altında yeni günde ilk işlemler 2005 dolar seviyelerinden başlıyor. Kısa vadeli göstergeler açısından önemli olan 5 günlük ortalama seviye ise 2003 dolarda bulunuyor. Altında tam anlamıyla bir sakinleşme yaşanması için öncelikle 5 günlük ortalama üzerinde yerini sağlamlaştırası gerekiyor.

16 Şubat Kapalıçarşı altın fiyatları sabah saatlerinde 2067 TL’de bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 427 TL, yarım altın 6 bin 895 TL ve tam altın ise 13 bin 543 TL’den satılıyor. Fiyatlarda dünkü kapanışa göre hafif primlenme dikkat çekiyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler altında yaşanan son düşüşün piyasa tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendirildiğini belirterek, “Aslında 2024’ün ana senaryosunda ciddi bir değişiklik yok. Piyasa, FED’in faiz indirimi zamanlamasına oldukça odaklanmış durumda. Ancak şu da bilenen bir gerçek ki; faiz oranları artık zirve seviyede ve başka yükseliş beklenmiyor. Ve bu yıl bir şekilde indirim süreci de başlayacak” ifadelerini kullanıyor.

DESTEK VE DİRENÇLERE DİKKAT

Ons altın için kısa vadeli görünümde veri bağımlı hareketlerin devam edebileceğini dile getiren analistler, “2000 dolar yine psikolojik bir seviye olarak takip edilmekle birlikte, aşağıda 1985-1975 dolar bölgesinin mevcut şartlar altında dip olduğu görülebilir. Son yaşanan tepkinin, anlamlı bir yükselişe dönüşmesi için ise biraz daha altının seveceği verilerin görülmesi gerekebilir. Bu anlamda 2010-2015 dolar seviyeleri ara bir direnç olarak karşımızda duruyor. Bu bölge aşılmadan, altında alımların da hızlanması beklenmemeli” değerlendirmesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE OLACAK?

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarının son düşüşte, ons altın kadar yara almadığını hatırlatan analistler, “Dolar/TL’de yaşanan yukarı eğilim gram altın tarafını da desteklemeye devam ediyor. Kapalıçarşı gram fiyatlamalarında, 2050 TL seviyesinin altında kalıcılık görülmedi. Ama gram tarafında da özellikle 2080 TL’nin aşılması için daha fazla destekleyici verilere ihtiyaç var. Kısa vadede bu anlamda veri gündemi sakin görünüyor” uyarısında bulunuyor.