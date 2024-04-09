Ons için bir tahmin de BOFA'dan! Borsa ve altın zirvede, yatırımcı ne yapmalı?

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bayram öncesi yarım günlük işlemlerde 9814 ile tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Kapalıçarşı’da da gram altın 2590 TL ile rekor kırdı. Analistler, borsa ve altında ana trendin yukarı olduğunu belirterek, yaşanabilecek kâr satışlarında kademeli pozisyonların açılabileceğini belirtiyor. BİST100’de 9650’nin ilk destek olduğu ifade ediliyor. Bu arada altınla ilgili tahminde bulunan Bank of America, ons altının 12 ayda 3000 doları görebileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1,5 gün süren işlemler bugün tamamlandı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, yarım günlük salı işlemlerinde yüzde 0,59 primle 9814 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek kapanışına da işaret etti. Endeks, artık 10.000 seviyesinin sadece yüzde 2 gerisinde bulunuyor. Bugün yaklaşık 44,5 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken; THYAO, AKBNK, VAKBN, YKBNK, TCELL, TUPRS ve TAVHL gibi hisselerde para girişi gerçekleşti. KCHOL ve SAHOL ise para çıkışı ile dikkat çekti.

310 DOLAR DİRENCİNE DİKKAT

Bugünkü işlemlerde 9849 ile TL bazlı tüm zamanların zirve seviyesini de test eden BİST100, döviz bazında 305 dolardan kısa haftayı tamamladı. “Borsa daha fazla yükselir mi” sorusu kadar “Borsa düşer mi” endişeleri de yatırımcılar tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor. Analistler, borsaya bundan sonra döviz bazlı seviyelerin rehberlik edeceğini belirterek, “Geçen yıl eylül ayında görülen 310 dolar seviyesi burada ilk direnç olarak önümüze çıkıyor. Bu seviye, TL bazında 9985’e işaret ediyor. Endeks hızlı geldiği için 10.000’e yaklaştıkça kâr satışı isteği artabilir” şeklinde konuşuyor.

HİSSE VE SEKTÖR SEÇİMİ ÖNEMLİ

Nakitte kalan yatırımcıların alım fırsatı için muhtemel geri çekilmeleri kollaması gerektiği belirtilirken; ilk destek olarak 300 dolara işaret eden yaklaşık 9650 seviyesi öne çıkıyor. Daha aşağıda ise 9450’nin korunması gerektiği vurgulanıyor. Hisse ve sektör seçiminin de önemli olduğu belirtilirken; ülke risk priminin düşmesinin etkisiyle banka ve holding hisselerine alımların geldiği, sınai sektör hisselerinin daha geride kaldığı, çimento ve GYO sektör hisselerinin de faiz baskısı altında kaldığı; gıda perakende ve havacılık sektörlerinde de fırsatların takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ALTINDA DA ZİRVE İNADI!

Bu arada altın fiyatları da yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın bugün 2365 dolarla zirve yaptı. Serbest piyasada gram altın da 2450 TL ile rekor kırdı. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2590 TL satış fiyatı ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bank of America, ons altının 12 aylık süreçte 3000 doları görebileceğini aktardı. Jeopolitik riskler altın fiyatlarını taşırken; analistler, yarın ABD’den gelecek TÜFE verisinin beklenti üzerinde açıklanması halinde altında bir düşüş yaşanabileceği, (serbest piyasaya göre) gram altında 2415-2420 bandına kadar geri çekilme olabileceği uyarısında bulunuyor.