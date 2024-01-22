Orta direk su alıyor! Marina fiyatları TL bazında 3 kat dolar bazında 2 kat arttı

22 Ocak 2024 04:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:12

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’deki marina fiyatları Avrupa’yı solladı. Kış aylarının girmesine rağmen marinalarda tekne bağlama fiyatları TL bazında üç kat, dolar bazında ise iki kat artış gösterdi. Göçek’te marina kiraları Monaco’yu geride bırakırken, ortak direk mavi deniz keyfi artık hayal oldu. Tekne ve yat sektörü Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu sektörde yaşanan en büyük sorunlar arasında marina yetersizliği ve kapasite sorununun geldiğini belirterek “En büyük sorun yüksek tekne bağlama fiyatları. Bu konuyu daha önce gündeme getirmiş, Monaco’da 42 metrelik bir teknenin günlük bağlama fiyatının 650 avroyken, Göcek’te 1.200 avro olduğunu söylemiştik. Bu açıklamayı 2023’te yapmıştık. 2024 yılında da fiyatlar yükselmeye devam etti. TL bazında üç kat, döviz bazında ise iki kat artış yaşandı. Burada marinaların da çok fazla yapacağı bir şey yok. Çünkü kapasite düşük, talep yüksek olunca fiyatlar da artıyor” dedi.

BALIKÇI BARINAKLARINI MARİNALARA DÖNÜŞTÜRELİM

Bunun çözümünün marina sayısını artırmaktan geçtiğini dile getiren Bekiroğlu “Kısa süreli bir çözüm için balıkçı barınakları marinalara dönüştürülebilir. Hem balıkçılar daha iyi şartlara sahip olur, hem de tekne bağlama kapasitesi arttırılır. Kesin çözüm ise marina yatırımları ile sağlanır. 550 yat kapasiteli 5 yıldızlı bir marinanın bugün yatırım değeri 80 milyon dolar seviyelerinde. Eğer bu yatırımları yaparsanız yurt dışındaki tekne ve yat sahiplerini Türkiye’ye çekiyorsunuz. Sadece yazın kalmıyor, kış aylarında da marinada kalıyor. Bakım, onarım ve teknik işlerini de orada yaptırıyor. Kitle turizmine göre yat turizminden elde edilen gelirler de çok üst seviyelerde. Tekne ve yat turizminde sadece sektör ya da marinalar değil, berber, market, restoran herkes kazanıyor. Marinalar bu yüzden çok önemli. Şu anda marina fiyatları bakımından Avrupa’nın en pahalısı konumundayız. Devlet yetkililerimize sektör temsilcisi olarak problemi anlattık. Hatta bir firmayla anlaşma yapıp Türkiye kıyılarında marina potansiyeli olan yerlerin çalışmasını bile yaptık. İzmir’in güneyi ile Antalya’nın kuzeyi arasında onlarca potansiyel yer var” diye konuştu.

TEKNE 200 BİN TL, MARİNA MALİYETİ 80 BİN TL

Yüksek marina fiyatlarının tekne ve yatlara olan ilgiyi düşürdüğünü ifade eden Bekiroğlu şunları kaydetti: Sektör olarak bu durumdan ciddi şekilde etkileniyoruz. Örneğin tüketici 7-8 metrelik bir tekne almak istiyor. Bu uzunluktaki teknelerin fiyatı 200 bin TL’den başlıyor. Bu fiyatlara tekne alan birinin marina için bir yılda ödemesi gereken ücret 70-80 bin TL’yi buluyor. Bir orantısızlık söz konusu olduğu için bu orta segmenti şu an tamamen kaybetmiş durumdayız. Sadece üst segment kaldı. Marinalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tekne sahipleri bir araya gelip balıkçı barınaklarına ödeme yapıp, orada bir görevli çalıştırmaya başladı. Koylarda yıl boyu park eden tekneler olmaya başladı. Bu da kirliliği artırıyor.

17 MİLYAR DOLAR

Tekne ve yat sektörünün 2023 yılı ihracatı

2 MİLYAR DOLAR

Bakım ve onarım hizmetleri dâhil edildiğinde sektörün ihracatı

YÜZDE 50

Marina yatırımları yapılması durumunda ihracatta 5 yıl içinde beklenen büyüme oranı

10 KAT

Marina yatırımları yapılması durumunda ihracatta 5 yıl içinde beklenen büyüme oranı

1,5 MİLYON AVRO

30 metre üzeri bir teknenin 1 yılda ülke ekonomisine sağladığı katkı

TEKNE YAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BULUŞMA

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli markaları son model tekne ve yatlarını İstanbul’da görücüye çıkarıyor. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından İstanbul Fuar Merkezinde 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Boat Show’da 250’den fazla katılımcının 1.500’den fazla ürün ve hizmeti sergileyeceğini ifade eden YATED Başkanı Murat Bekiroğlu “Toplam fuar alanımız 45 bin metrekare ve şu ana kadar 40 bin metrekarenin üzerinde bir alanın satışı yapıldı. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden küçük teknelere, deniz motorlarından tekne ekipmanlarına kadar sektörün tüm bileşenleri İstanbul’da karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarında buluşacak. Fuarda 1 milyar dolarlık satış beklentimiz var” dedi.