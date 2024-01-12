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    OYAK'tan yeşil çeliğe 3,2 milyar $ yatırım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    OYAK, Erdemir ve İsdemir’de 2030’a kadar karbon emisyonunu %25, 2040’a kadar %40 azaltmayı, 2050’de ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2030’a kadar 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı yapacaklarını söyledi.

    OYAK&#039;tan yeşil çeliğe 3,2 milyar $ yatırım
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan ve Avrupa’nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumunda olan Erdemir ve İsdemir, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde ‘Net Sıfır Yol Haritası’nı açıkladı. İki şirket, 2030’a kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022’ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040’a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. 

    GES KURACAK

    OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Kısa dönemli hedefimiz olan, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarımızı asgari yüzde 25 azaltmak için Erdemir ve İsdemir’de 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da bulunuyor. Projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planlıyoruz. Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Binalar, otomobiller, beyaz eşyalar, elektronik gereçler gibi neredeyse hayatın her alanında önemli yere sahip olan çeliğin üretiminde yaşanacak bu dönüşüm, tüm sektörlerin bu alandaki yolculuğunun da öncüsü olacak. Erdemir ve İsdemir’in ham çelik kapasitesi 2030’a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016 yılından bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Oyak
    Haberler > Ekonomi > OYAK'tan yeşil çeliğe 3,2 milyar $ yatırım
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