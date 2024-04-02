İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Petrol yükseliyor! Akaryakıt fiyatları için kötü haber

Petrol yükseliyor! Akaryakıt fiyatları için kötü haber

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı Ortadoğu’da artan risklerle birlikte 88 dolara yaklaşarak, son beş ayın zirvesine yöneldi. Haftalık artış yüzde 3,5 olarak gerçekleşirken; son yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. 2 Nisan benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,47 TL ve motorin fiyatı 42,01 TL seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Petrolde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara yaklaştı. Fiyatlar 31 Ekim tarihinden bu yana 88 dolar seviyesinin altında seyrediyordu. Jeopolitik risklerin artması ve arz-talep tarafında yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarını son beş ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Brent petrolde yıl başından itibaren yükseliş yüzde 14’ü bulurken; son bir haftada yüzde 3,5’lik artış dikkat çekiyor. Bu yükselişlerin akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIYOR

Ortadoğu’dan gelen son haberlere göre İsrail, Şam'da bulunan İran Konsolosluk Binasını vurdu. Saldırıda İranlı komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de öldüğü belirtiliyor. İranlı yetkililerden ise “İsrail’e sert karşılık verileceği” yönünde açıklamalar geliyor. Bu gelişmeler jeopolitik risk alglarını yükselterek, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketliliği destekledi.

OPEC+ GRUBU ÜRETİMİ KISIYOR

Öte yandan Rusya’nın da dahil olduğu OPEC+ Grubu ülkelerin bakanları yarın bir araya geliyor. Grubun birçok üyesi, ocak ayında alınan kesinti kararının, haziran sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğinin düşünüyor. Söz konusu kesintiler sebebiyle küresel petrol üretiminin günde 60 bin varil gerilediği belirtiliyor. Arzda yaşanan bu gerilemenin devamı da petrol fiyatlarını yüksek tutuyor.

PETROLDE BEKLENTİ VE HEDEF

Türkiye’deki fiyatlamaları ilgilendiren Brent petrol varil fiyatının mart ortalarından itibaren 85 doların üzerinde kalıcılığını koruduğu gözlemleniyor. 5 günlük ortalama 87,30 dolar ve 22 günlük ortalama 85,50 dolarda bulunuyor. Fiyatlar, her iki ortalama seviyenin de üzerinde seyrediyor. 88 doların aşılması halinde ise ilk etapta 92 dolara varabilecek yükselişlerin yaşanabileceği öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Küresel petrol fiyatlarının seyri açısından jeopolitik risklerin dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtilirken, iç piyasada da gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son fiyatlamalar itibarıyla litre bazında benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,47 TL ve motorin 42,01 TL seviyesinde bulunuyor. Petroldeki yükselişlerin devamının, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyabileceği öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gıda bankasını destekle vergiden düş, israfı önle! Yılda 414 milyar lira çöpe gidiyor... - EkonomiGıda bankasını destekle vergiden düş, israfı önle!Bayram yaklaştı, çarşı hareketlendi! Alışveriş 2 bin TL'yi buluyor! - EkonomiBayram yaklaştı, çarşı hareketlendi!Seçim sonrası dolarda yatay seyir! Yabancı girişi başladı - EkonomiYabancı girişi başladı: Bundan sonra dolar...Altında Ortadoğu paniği! Fiyatlar zirveye yakın… - EkonomiAltında Ortadoğu paniği! Fiyatlar zirveye yakın…İş insanlarından ortak mesaj: seçimler bitti artık ekonomiye odaklanmalı - Ekonomiİş insanlarından ortak mesaj: seçimler bitti artık ekonomiye odaklanmalıPolis, öğretmen, doktor maaşları bayram öncesi yatacak mı? Bakanlıktan maaş işlemleri için açıklama geldi - EkonomiBayram öncesi memur maaşları yatacak mı?Seçim sonrası TL bayramı! Doların beli kırılıyor, altın zirveden döndü! - EkonomiDoların beli kırılıyor, altın zirveden döndü!Seçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altında  - EkonomiSeçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altındaYıla negatif bir performansla giren borsa ilk çeyrekte yatırımcısını sevindirdi - EkonomiBorsa ilk çeyrekte yatırımcısını sevindirdiİstanbul'un enflasyonu belli oldu! Geçen aya göre... - Ekonomiİstanbul'un enflasyonu belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...