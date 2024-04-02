Petrol yükseliyor! Akaryakıt fiyatları için kötü haber

Akaryakıt fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı Ortadoğu’da artan risklerle birlikte 88 dolara yaklaşarak, son beş ayın zirvesine yöneldi. Haftalık artış yüzde 3,5 olarak gerçekleşirken; son yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. 2 Nisan benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,47 TL ve motorin fiyatı 42,01 TL seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Petrolde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara yaklaştı. Fiyatlar 31 Ekim tarihinden bu yana 88 dolar seviyesinin altında seyrediyordu. Jeopolitik risklerin artması ve arz-talep tarafında yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarını son beş ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Brent petrolde yıl başından itibaren yükseliş yüzde 14’ü bulurken; son bir haftada yüzde 3,5’lik artış dikkat çekiyor. Bu yükselişlerin akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIYOR

Ortadoğu’dan gelen son haberlere göre İsrail, Şam'da bulunan İran Konsolosluk Binasını vurdu. Saldırıda İranlı komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de öldüğü belirtiliyor. İranlı yetkililerden ise “İsrail’e sert karşılık verileceği” yönünde açıklamalar geliyor. Bu gelişmeler jeopolitik risk alglarını yükselterek, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketliliği destekledi.

OPEC+ GRUBU ÜRETİMİ KISIYOR

Öte yandan Rusya’nın da dahil olduğu OPEC+ Grubu ülkelerin bakanları yarın bir araya geliyor. Grubun birçok üyesi, ocak ayında alınan kesinti kararının, haziran sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğinin düşünüyor. Söz konusu kesintiler sebebiyle küresel petrol üretiminin günde 60 bin varil gerilediği belirtiliyor. Arzda yaşanan bu gerilemenin devamı da petrol fiyatlarını yüksek tutuyor.

PETROLDE BEKLENTİ VE HEDEF

Türkiye’deki fiyatlamaları ilgilendiren Brent petrol varil fiyatının mart ortalarından itibaren 85 doların üzerinde kalıcılığını koruduğu gözlemleniyor. 5 günlük ortalama 87,30 dolar ve 22 günlük ortalama 85,50 dolarda bulunuyor. Fiyatlar, her iki ortalama seviyenin de üzerinde seyrediyor. 88 doların aşılması halinde ise ilk etapta 92 dolara varabilecek yükselişlerin yaşanabileceği öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Küresel petrol fiyatlarının seyri açısından jeopolitik risklerin dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtilirken, iç piyasada da gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son fiyatlamalar itibarıyla litre bazında benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,47 TL ve motorin 42,01 TL seviyesinde bulunuyor. Petroldeki yükselişlerin devamının, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyabileceği öngörülüyor.