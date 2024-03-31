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Haberler > Ekonomi > Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 31 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 31 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası 31 Mart günü İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 43.38 TL; Avrupa Yakası'nda 43.47 TL'den işlem görüyor.

Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. 23 Mart'ta ise motorin grubuna ise bu gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim gelmişti.

31 Mart güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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