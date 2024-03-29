Akaryakıt fiyatları 3 haneye mi çıkacak? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi 

Dezenformasyonla Müacadele Merkezi, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gündem olan iddia sonrası bir açıklama yaptı. Merkez'den yapılan açıklamada, akaryakıt tabelalarının 3 haneli olacağına yönelik iddialar yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi.' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir.

"BÖYLE BİR TAHMİN VE ÖNGÖRÜ YOK"

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."