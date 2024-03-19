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Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor, hem benzine hem de motorine...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor, hem benzine hem de motorine...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda. Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen indirim haberlerinin ardından bugün yeni bir açıklama geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 21 Mart 2024 itibariyle Benzin ve motorine zam yapılacak. Bu zamla fiyatlar sil baştan değişecek. 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM 

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine zam geliyor. 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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