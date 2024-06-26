Pozitif hava 2 haftada dağıldı! Bitcoin’de 45 bin dolar senaryosu mu?

Bitcoin’de son dakika! Hafta başında 58 bin 500 dolardan dönen BTC, bugün 61 bin 500 doların üzerine yöneldi. Haftalık grafiklerde çift tepe formasyonuna dikkat çeken analistler, “58 bin 500 doların kalıcı olarak aşağı kırılması halinde 45 bin dolara varabilecek geri çekilme yaşanabilir” uyarısında bulunuyor. FED baskısı ve MT. Gox olayı gibi risklerin dağılması gerektiği ifade edilirken; BTC’de 65 bin doların üzeri “güvenli bölge” olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasaları, son günlerde yaşadığı şok düşüşün etkilerini atlatmaya çalışıyor. Hafta başında 58 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, tepki alımlarıyla birlikte 26 Haziran 2024 işlemlerinde tekrar 61 bin 500 doların üzerine doğru yöneldi. Son iki işlem gününde ise 62 bin 500 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığı görülüyor.

PARA ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bitcoin’de sadece son iki haftalık süreçte ise toplam 1 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. BTC ETF’lerine de ilk günden itibaren toplam para girişinin 14,40 milyar dolara kadar gerilediği görüldü. Söz konusu toplam para girişi, iki hafta öncesine kadar 15 milyar doların üzerinde seyrediyordu. BTC’de en büyük alıcılardan olan BlackRock fonunun, son düşüşte satış yapmadığı ancak mevcut seviyelerden alıma geçmediği de fark edildi.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

ABD’de Ethereum ETF’lerinin açılmasının konuşulduğu ve piyasa genelinde pozitif havanın hâkim olduğu bir sürecin, son iki haftada bozulduğu görüldü. Bilinen ancak gittikçe karşılıklı atışmalarla tırmanan jeopolitik risklere ek olarak, Almanya hükümetine bağlı kripto cüzdanlarından da yaklaşık 500 milyon dolarlık BTC’nin hareket ettirilmesi ve Japon MT. Gox’un 141 bin adet BTC’yi sahiplerine dağıtacağını açıklaması, piyasada paniği artırdı. Son FED toplantısından da şahin açıklamalar gelince, iki haftalık süreçte kripto piyasalardan para çıkışı yaşandı.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

BTC’de haftalık grafiklerde 72 bin – 58 bin 500 dolar aralığında, kritik bir teknik oluşum olarak bilinen “ikili tepe” formasyonu öne çıkmaya başladı. Söz konusu bandın alt desteği olan 58 bin 500 doların “kalıcı olarak” aşağı kırılması halinde, teknik formasyon gereği 45 bin dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu sebeple hafta başında 58 bin 500 dolardan yukarı tepki oldukça değerli görülüyor.

Analistler; kısa vadeli risklerin dağılması gerektiğinin önemine dikkat çekerek, ancak 65 bin doların aşılması halinde “güvenli bölgeye geçiş” algısının kuvvetlenebileceğini aktarıyor.