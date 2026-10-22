Rakiplerle ayrıştıklarını söyleyen TİM Başkanı: Bugün rekabet edemezsek yarına yatırım yapamayız!

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de artan üretim maliyetlerinin ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. Küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,08’den 0,98’e gerilediğine dikkat çeken Gültepe, fiyat rekabetçiliğinin yeniden kazanılması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) PwC Türkiye iş birliğiyle hazırladığı ‘İhracatta Rekabetçiliğin Geliştirilmesi’ başlıklı raporu TİM Başkanı Mustafa Gültepe açıkladı. Raporda imalat sanayindeki dokuz sektörü mercek altına aldıklarını kaydeden Gültepe, incelenen sektörlerin 2025’te 166 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 70’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Gültepe, “20’den fazla rakip ülkenin verileri üzerinden karşılaştırma yaptık” dedi.

Türkiye’de ortalama yıllık enflasyonun 2019-2025’te yüzde 38 olduğunu belirten Gültepe, “Rakip ülkelerin hepsinde ortalama enflasyon tek hanelerde. 2019’dan bu yana asgari ücret yüzde 1.290, ham madde ve ara malı fiyatları yüzde 1.250, enerji fiyatları yüzde 1.490 arttı. Aynı dönemde dolar kurundaki artış ise yüzde 860’ta kaldı. Kur aynı hızda yükselmediği için dolar bazında enerji fiyatlarında yüzde 74, asgari ücrette yüzde 51, genel maliyetlerde yüzde 55 artış oldu. Ülkemizde bir makine ürününün dolar bazında üretim maliyeti 2022’ye göre yüzde 60 arttı. Bu oran hazır giyimde yüzde 58, mobilyada ise yüzde 55 oldu. Rakip ülkelerde daha istikrarlı seyreden maliyet yapısı Türkiye’de bozuldu” diye konuştu.

“Fiyatlama kabiliyetimizin zayıflaması, beraberinde pazar kayıplarını getirdi” diyen Gültepe, küresel ihracattan Türkiye’nin aldığı payın iki yılda yüzde 1,08’den 0,98’e gerilediğini, imalat sanayinde sigortalı çalışan sayısının da dört yılda 480 bin azaldığını söyledi. Gültepe, “Dönüşümün ön koşulu fiyat rekabetçiliği. Pazar kaybeden firma, dönüşüme kaynak ayıramaz. Bugün rekabet edemezsek yarına yatırım yapamayız” ifadelerini kullandı. İhracatçının; faiz, enflasyon ve kurdan oluşan ‘üçü bir arada’nın dengesine ihtiyacı olduğuna işaret eden Gültepe, şöyle konuştu: Eğer bu fiyat problemini çözemezsek diğer rakiplerimiz gittikçe bizden çok daha hızlı bir şekilde koşacaklar. Biz kaplumbağa şeklinde koşarken bunlar roketle, füzeyle gidecekler.

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