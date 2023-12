25 Aralık 2023 17:21 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:21

Warner Bros, geçen yılın aralık ayında Blutv’nin bir bölümünü satın almıştı. Şimdi ise dijital yayın platformunun tamamını bünyesine kattı. İki şirket arasındaki anlaşma 6 Aralık’ta resmi olarak imzalandı.

Warner Bros, HBO gibi dünyaca ünlü ve başarılı yapımlara imza atan bir medya devi konumunda. HBO, Succession, The Wire, Game Of Thrones gibi kült dizilerin yanı sıra pek çok film ve belgesele de ev sahipliği yapıyor.

HBO, bir süre önce Türkiye pazarına gireceğini açıklamış ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti. HBO’nun yapımları, önce BluTV’ye, sonra da Amazon Prime’a lisans verilmişti.

WarnerMedia’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Claudia Coles, Türkiye’ye yönelik özel bir stratejileri olmadığını, mevcut pazarlara yoğunlaştıklarını söylemişti.

BLUTV'NİN YÜZDE 35'İNİ SATIN ALMIŞTI

2021 yılında Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissesini 20 milyon dolara satın almıştı. Ortaklığın ardından birçok HBO dizisi ve Discovery içeriği platformda yer almaya başlamıştı.

Film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunan BluTV'de; Game of Thrones, Chernobyl, The Sopranos, Sex and the City, House of the Dragon gibi yabancı içeriklerin yanı sıra Mahkum, Magarsus, Börü gibi yerli içerikler de yer alıyordu.

DOĞAN AİLESİ MEDYAYA TAMAMEN VEDA ETTİ

BluTV’yi, medyadan çekilen Doğan ailesinin üçüncü kuşağının bir üyesi olan Doğan Yalçındağ kurdu. Platform, Hanzade Doğan’ın kurduğu Hepsiburada’dan sonra ailenin en büyük ikinci başarısı konumundaydı.