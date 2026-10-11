Saat ithalatı, ihracatın 10 katı! Yıllık satış 1,5 milyar dolar

Her yıl 525 milyon dolarlık saat ithal ediyoruz. Satış adedi 8 milyonu, pazar hacmi de 1,5 milyar doları buluyor.

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Türkiye’de yılda satılan 8 milyon adet saate 1,5 milyar lira harcıyoruz. Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) verilerine göre yıllık satış hacmi 2023’te 1,37 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakamda ithalat ise 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 525,4 milyon dolara ulaştı. Bu yıl sonunda ise ithalatın 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın büyük bölümü, yani 7,57 milyon adedi ithal saatlerden oluşuyor. İthalatın değer bazında yüzde 71,3’ünü, adet bazında ise yüzde 6,8’ini İsviçre’den yapılan alımlar oluşturdu. Söz konusu dönemde 349 bin 608 adet saat ihraç edildi ve karşılığında 41,4 milyon dolar gelir elde edildi. Böylece ihracatın 10 katından fazla ithalat yaptığımız dikkat çekti. Tüm Saatçi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye’de saatin büyük ilgi gördüğünü, hediye anlamında da rağbet gördüğünü belirterek ithalatta İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin ön plana çıktığını ifade etti.

SAATÇİLİK LİSESİ AÇTIK

Aydın, Türkiye’de saat sektöründe 8 bin civarında satış ve tamir mağazası bulunduğunu, yabancı markaların Türkiye’de distribütörlük açmak için yoğun çaba gösterdiğini, bu nedenle denetim mekanizmasının sıkılaşması gerektiğini vurguluyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çağrı Gündoğdu da saatte eski, güvenilir ve köklü markalara dönüş olduğuna dikkat çekti. Gündoğdu, Türkiye’de saatçilik eğitimi alanında Bursa’da bir okul açtıklarını, saatçilik öğrencileri bulunduğunu, burada teknisyen ve servis çalışanı yetiştirmeye, bu işe meraklı gençlere yön vermeye çalıştıklarını söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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