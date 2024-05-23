Sabancı yetenek avıyla kazanacak! 30 bin gence ulaşacak projeyle ülkeyi ‘beyin ağlarıyla’ örecek

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında 30 bin gence ulaşmayı hedefleyen Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper “Dünyada yetenek savaşları var. Burada geri kalmamalıyız. Beyin göçü dursun, dönüş başlasın diye dünyanın her yerinden yetenekleri arıyoruz” dedi...

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Sabancı Holding, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına damga vuracak bir proje başlatıyor. ‘Sabancı Gençlik Seferberliği’ adı verilen projede kamu, özel sektör ve üniversitelerin iş birliği öncülüğünde dünyanın neresinde olursa olsun, işe dönüşecek fikirlere ulaşılması hedefleniyor. ‘Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı’ ile gerçekleşecek bu sistemde ‘örümcek ağı’ özelliklerinden faydalanıldı. Nasıl örümcek ağının tutunması için birden fazla yer gerekiyorsa, bu sistem de ayağını kamu-üniversite-özel sektör iş birliği ile güçlendirmeyi hedefliyor. Yine aynı şekilde, örümcek ağı nasıl mevsim ve iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyorsa, Sabancı’nın sisteminde kurulacak ağda da değişkenlik olabilecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Gençlik Seferberliği projesini anlattığı medya buluşmasında “Dünyada bugün yetenek savaşları var. Devler yetenek avı savaşında. Bu savaşta geride kalamazdık. Biz Sabancı Grubu olarak ülkeyi demir ağlar yerine beyin ağlarıyla örmek için yola çıktık. 300 bin, 500 bin takipçili influencer grupları yerine üretim fenomenleri oluşturmak istiyoruz. 60 bin Sabancı gönüllümüz var. 15 ülkede teknoloji merkezlerimizle faaliyet gösteriyoruz” dedi.

BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN GÜCÜNE

Gençlik Seferberliği kapsamında önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem sağlanması, yeni nesil liderlik yetkinliğinin geliştirilmesi amaçlanırken, nihai hedef ‘beyin göçünün beyin gücüne dönüşmesi’ olarak belirleniyor. Tüm şehirlerden üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencileri, yeni mezunlar, kariyerinin başında olanlar, genç profesyoneller ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18-34 yaş arası gençler www.sabancıgenclikseferberligi.com adresinden başvurabilecek. Katılım ve eğitim programları ücretsiz olacak.

HIZLI OLAN KAZANIR

Dünyada yaşanan dönüşüm ışığında gençlerin liderliğinde fikirleri ürüne dönüştürme adına bir fırsat penceresi olduğunu söyleyen Cenk Alper “Ancak bu pencere sonsuza kadar açık kalmayacak. Dünyada hızlı onanın, kararlı olanın, doğru hamleyi yapanın kazanacağı bir dönemdeyiz. Yaklaşık 100 yıldır ülkeye kalıcı değer sağlayan Sabancı, gönüllülerin desteğiyle Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temelini atacak” görüşünü paylaştı.

GENÇLERE ALTIN BİLEZİK

Bu projeyle gençlere fırsat eşitliği sunacakları, aynı zamanda balık tutabilecekleri çok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Alper, “Gençleri önce dinleyeceğiz, sonra anlayıp harekete geçeceğiz. Onları çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Gençler isterse bizimle yeni teknoloji geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Yani onlar seçecek biz yardımcı olacağız. Eskiden ‘altın bilezik’ kavramı meslekler için kullanılırdı. Şimdi altın bilezik fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla bu merkezlerimiz gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper “Sabancı’nın gücü sadece fabrikalardan, istihdam ettiği 60 binden fazla çalışandan gelmez. Sabancı’nın gücünün asıl kaynağı ülkesine, milletine, gençlere duyduğu sevgidir. Bu duyguyla Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlatıyoruz” dedi.