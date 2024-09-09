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Haberler > Ekonomi > Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi

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Sabiha Gökçen Havalimanı&#039;nda simit ve çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi
Ekonomi Haberleri

Havalimanlarında yiyecek ve içecekler fahiş fiyatlardan satılmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul'dan geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi.

Son dönemde havalimanlarından paylaşılan fahiş fiyatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaşım ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geldi. 

410 TL'YE SİMİT 

İstanbul'daki havalimanında içine kaşar ve domates konarak satışa sunulan simit sandviçin fiyatı akıllara durgunluk verdi. Söz konusu sandviçin 410 TL olması "Pes" dedirtti. 

SİMİT VE ÇAYA 530 TL 

Simit sandviç ve yanında bir fincan çay alan yolcu fişini paylaştı. Simit sandviç 410 TL'den, fincan çay ise 120 TL'den satılırken 2 parça ürüne toplamda 530 TL verilmesi gündem oldu.

İşte o paylaşım: 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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