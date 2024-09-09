Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi

Düzenleyen: Mesut Şahin 9 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme:

Havalimanlarında yiyecek ve içecekler fahiş fiyatlardan satılmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul'dan geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 çayın fiyatı akıllara durgunluk verdi.