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Haberler > Ekonomi > Salatalık tarlada 5 TL! Kavurucu sıcakta günlük işçi yevmiyesi 700 TL

Salatalık tarlada 5 TL! Kavurucu sıcakta günlük işçi yevmiyesi 700 TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Salatalık, Tarım, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kavurucu sıcağın etkisini hissettirdiği Hatay'da zorlu şartlarda hasadı devam eden salatalık kilogram fiyatı 5 TL'den tarladan alıcı buluyor. 40 dereceyi bulan sıcakta çalışan işçilerse 700 TL yevmiye alıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsimiyle birlikte başlayan meyve ve sebzelerde hasat devam ediyor. Depremin vurduğu Hatay'da yaralar üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ederken, tarım işçilerinin de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta zorlu mesaileri devam ediyor.

Salatalık tarlada 5 TL! Kavurucu sıcakta günlük işçi yevmiyesi 700 TL - 1. Resim

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı. Ülkenin bir çok noktasına gönderilen yerli salatalık tarladan 5 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri de günlük 700 TL yevmiye alıyor.

Salatalık tarlada 5 TL! Kavurucu sıcakta günlük işçi yevmiyesi 700 TL - 2. Resim

 

"YEVMİYE 700 TL, ÇOK YORULUYORUZ"

Kavurucu sıcakta salatalık hasat eden Ayşe Kasap (19), “Tarlamız komple 10 dönüm, salatalık yaklaşık 2 dönümlük alanda var. Şu an tarladan salatalığın satış fiyatı 5 TL. Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz. Aşırı sıcak olduğu için dayanamıyoruz o yüzden erkenden başlıyoruz. Sabah saat 5-6'da tarlada oluyoruz. Havalar sıcak ve tarladaki salatalığın satış fiyatı 5 TL olduğu için bizi kurtarmıyor. 900 kilo çıkıyor bir ton çıkıyor. Salatalığı 1 buçuk ay filan oldu ekeli şu an 3-4 defadır oldu topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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