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    Sanayici ikinci yarı için umutlu, 100 yeni projeyle ihracata ‘Türkiye’ damgası vuracak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatta artışı sağlamak için hedefin 100’den fazla faaliyet gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

    Sanayici ikinci yarı için umutlu, 100 yeni projeyle ihracata ‘Türkiye’ damgası vuracak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5’inci sektör olan “Demir ve Demir Dışı Metaller” sektörünün 2023 Ocak-Aralık dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 düşüşle 12,7 milyar dolarla genel ihracattan yüzde 5,6 pay aldı. Miktar olarak ise yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken kilogram başı ihracatı 4,47 dolar oldu. 2024 yılında TR-METALENDEKS’in en önemli projelerden biri olacağının bilgisini paylaşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatta artışı sağlamak için hedefin 100’den fazla faaliyet gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Tecdelioğlu “2024 yılında 4 alım heyeti, 10 sektörel ticaret heyeti, 14 fuar faaliyeti, 8 seminer, 7 URGE kümelenme projesi, 20 sektör toplantısı, 4 sektör çalıştayı, 25 iş birliği ziyareti ve sektörel üye ziyaretleri ile Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz. KOBİ’lerimizin ihracatını geliştirmeye yönelik desteğimiz ve TR-METALENDEKS çalışmalarımız devam edecek” dedi.
    2024 yılının ikinci yarısı için umutlu olduklarını dile getiren Tecdelioğlu “İhracatta 2023’e paralel ya da geçen yılın biraz üstünde rakamlar olabilir. Maalesef kur seviyesi enflasyonla aynı paralellikte yükselmediği için rekabetçi gücümüzü kaybettik. Fiyatlandırmalarda yüksek kalıyoruz ve fiyat rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Seçim sonrası hükûmetimizden beklediğimiz bundan sonraki süreçte kur politikalarında enflasyonla paralel giden bir çalışmanın olması ile 2024 yılı son iki çeyreğe umutla bakıyoruz” diye konuştu. 

    TEŞVİK BEKLİYORUZ

    Enerji ve asgari ücretteki artışa da dikkat çeken Tecdelioğlu “Enerji fiyatları, maliyetlerimiz de yüzdesel olarak çok yüksek miktarda. Bu sebepten dolayı enerji politikalarıyla ilgili metal sektörüne yönelik özel fiyat tarifesiyle enerji fiyatlarında destek bekliyoruz. Asgari ücrette yapılan yüzde 50’ye yakın zam sonrası özellikle deprem bölgesindeki coğrafyada zor koşullar altında hâlâ üretim yapma çabasında olan, işçi çalıştıran, kurum ve kuruluşlara işveren katkı payında teşvik bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SanayiEkonomi Haberleri
    Haberler > Ekonomi > Sanayici ikinci yarı için umutlu, 100 yeni projeyle ihracata ‘Türkiye’ damgası vuracak
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