Sanayiciden yeni dış hat talebi: Başkentin uçuş ağı 35 ülkeye ulaştı

Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ilk 5 havalimanı arasına girdi. Başkentten uçuş yapılan ülke sayısı 35'e, destinasyon sayısı 91'e yükselirken 2026'nın ilk 8 ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 12, iç hat trafiği yüzde 7 arttı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, büyümede AJet ve Pegasus'un yeni uçuşlarının önemli rol oynadığını belirtti.

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Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk beş havalimanı arasına girdi.

Esenboğa’daki 20’nci yılını kutlayan TAV Havalimanları’nın İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Başkent’ten bağlantı sağlanan ülke sayısının 35’e, destinasyon sayısının 91’e yükseldiğini söyledi.

Kaptan, “Esenboğa’da 2026’nın ilk sekiz ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 12, iç hat trafiği yüzde 7 arttı. AJet’in Ankara’yı merkez olarak kullanmasının çok büyük etkisi var. Pegasus da Ankara’yı yurt dışına bağlamak için önemli adımlar attı” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise başkentin savunma sanayii, sağlık turizmi, bilişim ve eğitimdeki gücünün yeni dış hat uçuşlarını gerekli kıldığını söyledi.

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