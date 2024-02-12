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    • Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sevgililer Günü, Gül, Çiçekçi, Fiyat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sevgililer Günü yaklaşırken, çiçekçilere yönelik talep patladı. Bunun sonucunda üretici ile çiçekçi arasında fiyat farkı oluştu. Adana'da gül üreticilerinde hasat yoğunluğu yaşanırken, dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

    14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Adana'daki gül seralarında hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan oldukça memnun.

    Sabahın erken saatlerinde seralara giren üreticiler, öğleden sonraya kadar gül kesiyor. Kesilen güller mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ve yurt dışına ihraç ediliyor.

    Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL

    DALINDA 25, ÇİÇEKÇİDE 150 LİRA

    Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken, serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.

    Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL

    "MAKAS FARKI ÇOK AÇILDI"

    Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak perakende ile sera arasındaki makas farkının çok açıldığını söyledi.

    Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL

    Okur, “Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin lü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana’da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz” dedi.

    Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL

    “FİYATLAR 8 MART'A KADAR BU ŞEKİLDE GİDECEK”

    Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart’tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, “8 Mart’a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sevgililer GünüGülÇiçekçiFiyat
    Haberler > Ekonomi > Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL
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