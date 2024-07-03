Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı: İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz

Hazine Bakanı, yerel yönetimlerin şişirilmiş kadrolarını eleştirdi: "Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosu olmuşsunuz."

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu.

"İSTİHDAM BÜROSUNA DÖNÜŞMÜŞSÜNÜZ"

EYT sebebiyle, deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız” ifadelerini kullandı.

YAZLIK BÖLGEYE KAYSERİLİ TAVSİYESİ

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sunumunda bazı belediye başkanları, il ve ilçelerinin nüfusunun yazın arttığını bu yüzden kaynak sıkıntısı çektiklerini belirterek yazın ödenek artışı istedi. Özhaseki “Madem yazın o kadar kişi geliyor onlardan para kazanmaya bakmak gerekiyor. Bir Kayserili olarak söylüyorum, yazın artıdan 50 bin kişi geliyorsa, o 50 bin kişiden para kazanmaya bakın. Bütçenizi rahatlatın” tavsiyesinde bulundu.

DAĞ: KURGU İLE SONUÇ ELDE EDEMEZSİNİZ

Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, belediye başkanlarına hizmetlerini nasıl anlatacaklarına ve hangi medya araçlarını kullanacaklarına yönelik sunum yaptı. Dağ “Her mecranın kendi özelliği var ve ona göre içerik üretmeniz gerekiyor. Sosyal medya, konvansiyonel medya ve açık hava reklamlarında samimi ve içten olmalısınız. En önemlisi bu. Kurgu olan hiçbir şeyle sonuç elde edemezsiniz, samimi olamazsınız” dedi.

KANDEMİR: 2028 BİZİM SEÇİMİMİZ OLACAK

Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir “Karizmatik liderimiz, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ inancımız, yönetme tecrübesinden elde ettiğimiz kabiliyetimiz, yetişmiş insan kaynağımız ve 22 yıllık başarı hikâyemiz bizim güçlü yönlerimiz. Seçmenin demografik yapısındaki değişim ile dilimizi, siyasetimizi yeni seçmeni de yakalayacak şekilde inşa etmeliyiz. Eylülde Türkiye buluşmalarını başlatacağız. İddia ediyorum 2028 bizim seçimimiz olacak” dedi.

ÇELİK: VATANDAŞIN KARARLARA KATILMASI MÜHİM

Kampta dün Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Çelik “Her şey siyasetin içindedir. Yaptığınız kentsel dönüşümün bile siyasi sonuçları olur. Bir belediye başkanının, oy veren vatandaşı da şehrin kararlarına katmaya çalışması mühim” ifadelerini kullandı.